Concerti Sicilia 2025: via al nuovo anno e per gli amanti della musica è già caccia ai prossimi live da vedere che caratterizzeranno questi 12 mesi. Infatti, sono già diversi gli artisti che hanno annunciato tappe siciliane del loro tour, una lista sicuramente destinata a crescere in vista di alcune prossime uscite e del Festival di Sanremo. Ecco quali sono i concerti dei maggiori artisti annunciati fino ad ora in Sicilia.

26 gennaio 2025 , Il Volo al PalaRescifina di Messina: il trio torna di nuovo in Sicilia dopo aver calcato la location della Valle dei Templi, in occasione del tanto discusso concerto mandato in onda la vigilia di Natale ma registrato ad Agosto. Biglietti ancora disponibili su Ticketone.

Lista già molto ricca ma seguiranno sicuramente aggiornamenti, con altri concerti da non perdere.