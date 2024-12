Il 29 dicembre 2024 è stata ufficialmente aperta la stagione sciistica sull’Etna, accogliendo con entusiasmo gli appassionati di sport invernali. Gli impianti sciistici sono stati riaperti, tra cui la stazione di Piano Provenzana, una delle più apprezzate per la sua offerta di piste adatte a tutti i livelli di abilità. Di seguito tutto quello che c’è da sapere!

Orari d’apertura e chiusura

Con l’apertura ufficiale degli impianti sciistici sull’Etna, a partire dal 29 dicembre 2024, gli amanti degli sport invernali possono tornare a sciare sulle pendici del vulcano. A Piano Provenzana gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalle 08:45, con l’ultima salita prevista per le 15:45. Gli sciatori potranno godere delle piste preparate, ma è importante tenere presente che gli aggiornamenti sulle piste aperte e sulle condizioni delle strutture saranno comunicati in tempo reale tramite la pagina Facebook ufficiale.

Piano Provenzana: mappa degli impianti

Pubblicata anche una mappa completa di Piano Provenzana, grazie alla quale è possibile vedere la presenza e la collocazione di servizi vari, come bar/ristoranti, parcheggi, bagni pubblici, vendita di skipass, seggiovia e ski-lift.

Come risulta dalla mappa degli impianti da sci, tutti gli ski-lift portano ad una pista da sci rossa, mentre la seggiovia porta ad una pista blu. È presente, inoltre, accanto alla seggiovia, un tapis roulant (ideale soprattutto per i principianti).

Più precisamente, la Seggiovia Pouchoz ricopre un’altitudine compresa tra i 1806 m e i 1998 m e ha una durata di poco più di 4 minuti; lo Ski-lift Monte conca va da 1828 m a 2090 m e dura circa 7 minuti; lo Ski-lift Coccinelle, da 2000 m a 2323 m, ha anch’esso una durata di circa 7 minuti; lo Ski-lift Anfiteatro, con un’altitudine da 2055 m a 2336 m, dura poco più di 6 minuti.

Skipass 2024-2025: le varie tariffe

Lo skipass per la stagione 2024-2025 ha un prezzo che varia, a seconda dell’età (adulto o bambino), del giorno (lunedì-venerdì o sabato-domenica) e della fascia oraria (intera giornata o pomeridiano, ossia a partire dalle 12:30). Ecco le tariffe più nel dettaglio:

skipass adulto , dal lunedì al venerdì : 25 euro (giornaliero), 15 euro (pomeridiano);

, : 25 euro (giornaliero), 15 euro (pomeridiano); skipass adulto , nel fine settimana ( sabato e domenica ): 35 euro (giornaliero), 20 euro (pomeridiano);

, nel fine settimana ( ): 35 euro (giornaliero), 20 euro (pomeridiano); skipass bambino (al di sotto dei 12 anni), dal lunedì al venerdì : 15 euro (giornaliero), 10 euro (pomeridiano);

(al di sotto dei 12 anni), : 15 euro (giornaliero), 10 euro (pomeridiano); skipass bambino (al di sotto dei 12 anni), nel fine settimana (sabato e domenica): 25 euro (giornaliero), 15 euro (pomeridiano).

La tariffa per il tapis roulant e per la seggiovia (a/r) è di 15 euro.

I consigli contro rischi e incidenti

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano invita chi vuole godere dell’ambiente e del clima montano in totale sicurezza ad usare prudenza e accortezza, per evitare il rischio di incidenti. Si raccomanda la scelta dei giusti capi d’abbigliamento, che garantiscano isolamento termico e protezione dal vento, e delle opportune calzature, che diano la corretta stabilità. Altro aspetto che si consiglia di attenzionare è quello dell’alimentazione: da preferire cibo energetico, acqua e bevande calde, mentre vanno evitati gli alcolici, in quanto possono alterare ed influire negativamente sulla percezione del freddo. Si consiglia, inoltre, un’attenta pianificazione degli itinerari, che prediliga percorsi già conosciuti, tenendo ben presenti non solo le proprie capacità, ma anche le condizioni ambientali. Condizione necessaria per un’escursione in completa sicurezza è la consultazione preliminare dei bollettini meteo.