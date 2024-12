L’ultima domenica del 2024 ha visto il Circolo Canottieri Jonica di Catania ospitare la conferenza stampa di presentazione della 63ª edizione della celebre San Silvestro a Mare, una tradizione che affonda le sue radici nella storia sportiva e sociale della città etnea. Quest’anno, a distanza di 65 anni dalla prima edizione voluta dall’indimenticabile Lallo Pennisi, la manifestazione continua a essere un appuntamento imperdibile, in grado di coinvolgere centinaia di atleti e appassionati. Organizzata come ogni anno dalla Nuoto Catania, presieduta da Mario Torrisi, la gara segna simbolicamente la fine dell’anno vecchio e l’ingresso in quello nuovo, un evento che, dal 1960, segna il passaggio dall’anno trascorso a quello futuro in modo festoso e goliardico.

La conferenza stampa

Alla conferenza erano presenti figure rilevanti del panorama cittadino e sportivo, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, il Presidente del Circolo Canottieri Jonica, Vittorio Balestrazzi, il vice presidente del circolo Francesco Calabrese Di Martino, Luciano Sfogliano, socio del Circolo Jonica. Presente anche il presidente della Nuoto Catania, Mario Torrisi, che con entusiasmo ha dichiarato: “non c’è capodanno senza la San Silvestro a Mare! Quella del 31 dicembre non è solo una gara, è una tradizione che unisce tutta la comunità. Non parlo solo degli atleti, ma anche dei giornalisti, dei pescatori, dei cittadini che ogni anno si ritrovano al porticciolo di Ognina, per vivere una competizione goliardica in un’atmosfera di festa e probabilmente anche di scaramanzia”. Torrisi ha poi ringraziato tutte le associazioni che collaborano alla buona riuscita dell’evento, come Catania Rossazzurra e l’avvocato Enzo Ingrassia, il GUG con Antonio Aventaggiato, Catania al Vertice con il presidente Nello Russo, nonché i volontari della Guardia Costiera, la Misericordia di Ognina e il Comune di Catania. Un ringraziamento particolare è stato riservato al Circolo Canottieri Jonica, che ospita ogni anno la partenza e l’arrivo della competizione.

La San Silvestro del 2024

La San Silvestro a Mare 2024, che gode del patrocinio del Comune di Catania, si terrà martedì 31 dicembre, con il via alle ore 9.00. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 150 atleti, suddivisi in sei categorie: Amatori e Master Under 50, Amatori e Master Over 50, Under 17 maschili, Diversamente Abili, Donne e, infine, la tradizionale categoria Assoluti Maschili, che come sempre chiuderà la manifestazione. Per iscriversi, i partecipanti dovranno presentarsi al Circolo Canottieri Jonica dalle 9.00, dove i giudici del GUG assegneranno il numero a ciascun nuotatore. L’iscrizione alla gara è gratuita e non richiede il tesseramento alla Federazione Italiana Nuoto, permettendo così anche a chi non è un nuotatore professionista di partecipare.

La gara si svolgerà nell’incantevole scenario del porticciolo di Ognina, un luogo che ogni anno si trasforma in un palcoscenico di emozioni, sport e solidarietà, dove gli atleti si confrontano con entusiasmo, ma anche con un sano spirito di festa e condivisione.

Gli assoluti maschili

La gara più attesa di tutte è quella degli Assoluti Maschili, che ogni anno raccoglie l’entusiasmo del pubblico. Da due anni, l’atleta della Nuoto Catania Riccardo Torrisi è il protagonista indiscusso di questa competizione, avendo vinto le edizioni del 2022 e 2023. Quest’anno, Torrisi si presenta come uno dei favoriti per il podio, con il suo grande spirito competitivo e il desiderio di confermarsi campione. In conclusione, la San Silvestro a Mare di Catania rappresenta non solo un evento sportivo, ma un vero e proprio rito collettivo, che coinvolge la cittadinanza in una giornata di allegria e tradizione.