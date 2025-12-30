Meteo Capodanno: previsto per Capodanno 2026 un cambiamento radicale delle condizioni atmosferiche. Dopo un periodo di tempo stabile e temperature più miti del solito per la stagione, ci si prepara a a un ritorno a un clima più rigido. D’altronde si prevede un progressivo calo delle temperature e un rinforzo dei venti, che porteranno con sé ondate di freddo. Nella serata del 31 dicembre e durante la giornata dell’1 gennaio 2026, alcune zone potrebbero essere interessate anche da piogge. Chi ha in programma festeggiamenti all’aperto dovrà quindi essere preparato a un clima più freddo e in alcuni casi piovoso. Quindi maglioni pesanti e ombrelli in valigia! Di seguito le previsioni

Meteo Capodanno, le previsioni per il 31 dicembre

Per la l’ultimo giorno dell’anno, mercoledì 31 dicembre 2025, si prevede maltempo su gran parte della Sicilia. D’altronde il tempo sarà caratterizzato da qualche pioggia leggera sui settori centro-orientali della Sicilia. Previste quindi piogge e schiarite nelle città di Catania e Messina. Nel resto dei capoluoghi siculi il cielo sarà coperto da diverse nubi sparse, che copriranno il cielo per tutto l’arco della giornata. Per quanto concerne le temperature, la città più calda sarà Palermo con ben 14 gradi di massima, durante le ore centrali della giornata, e 10 di minima. A seguire Agrigento con 14 gradi di massima e soli 7 gradi di minima. La città più fredda per l’ultimo giorno dell’anno sarà Enna con massime di 8 gradi e minime di 3 gradi.

Meteo Capodanno, le previsioni per 1 gennaio 2026

per il primo giorno dell’anno del 2026 i cieli continueranno a essere coperti in tutti i capoluoghi siciliani. Le uniche piogge schiarite saranno previste nella città di Agrigento, soprattutto dal primo pomeriggio e fino a tarda sera. In questa giornata le temperature si abbasseranno notevolmente in tutta la Sicilia la città più calda sarà Trapani con 14 gradi di massima e 10 gradi di minima. A seguire, con soli 12 gradi di massima, le città di Siracusa, Messina e Catania.

Meteo Capodanno, le previsioni per Catania

Giornata di pioggia quella del 31 dicembre 2025! Per l’ultimo dell’anno a Catania sono previste diverse piogge schiarite già a partire dalle prime ore del mattino. I primi rovesci dovrebbero colpire la città intorno alle 10:00 e proseguire fino a tarda nottata. per quanto concerne le temperature le massime si aggireranno intorno ai 13 gradi, durante le ore centrali della giornata, e si abbasseranno fino a 10 gradi durante le ore serali e notturne.

Il maltempo continuerà anche per giorno 1 gennaio 2026. Le piogge si allontaneranno dal capoluogo etneo lasciando spazio solo a nubi sparse, che copriranno il cielo durante tutto l’arco della giornata e della serata.