Al via tutti i preparativi in piazza Duomo per l’allestimento del grande palco, che la notte del 31 dicembre accoglierà il concerto-evento più atteso dell’anno. Attesi sul palco amati artisti rappresentativi della scena musicale siciliana e talenti nazionali.

Gli accessi previsti

A partire dalle ore 20.30 si esibiranno in un contesto unico, nella piazza cuore della città, ospiti d’eccezione: Zapato, Color Indaco, Kaballà con I Beddi, Delia reduce dalla finale di X Factor, e ancora artisti del calibro di Marina Rei e Ghali che dopo la mezzanotte accompagnerà il pubblico nel 2026 con il suo speciale showcase. A seguire, sino a notte fonda, è previsto il Dj Set di Radio Studio Centrale. Presenteranno la serata Ruggero Sardo e Desirèe Ferlito.

Anche per quest’anno lo spettacolo sarà trasmesso in diretta video (con ritorno audio) su maxischermo in piazza Università. Gli ingressi nelle due aree saranno contingentati e prevedono 8mila accessi in piazza Duomo e 7mila in piazza Università.

Le ordinanze emanate e i relativi divieti

Per assicurare l’ordine e la sicurezza, d’intesa con la Questura e con quanto stabilito nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, l’Amministrazione ha emesso apposite ordinanze, alcune riguardano modifiche temporanee della viabilità e il divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche e in contenitori di vetro nelle aree dell’evento.

In particolare, con riferimento ai provvedimenti temporanei di circolazione: è già in vigore, sino al 2 gennaio 2026 e comunque sino a cessate esigenze, il divieto di fermata per tutti i veicoli eccetto quelli adibiti alla lavorazione per la preparazione della produzione e tecnica del concerto di capodanno in via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, lato nord, da via Ionica (ingresso parcheggio Amts) a piazza Pardo.

Inoltre, con effetto dal 30 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, è istituito il divieto di fermata per tutti i veicoli in via Erasmo Merletta, dal civ. 2 a piazza Duomo; con effetto dalle ore 15:00 di giorno 31 dicembre 2025 e sino a cessate esigenze di giorno 1 gennaio 2026, è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto i residenti diretti a garage o aree scoperte private, delle seguenti vie e piazze: via Vittorio Emanuele II, da piazza Cutelli a via Gagliani, via San Gaetano, da via San Lorenzo a via Vittorio Emanuele II, via Landolina, da via Museo Biscari a via Vittorio Emanuele II, via Teatro Greco, da via Sant’Agostino/Rotonda a via San Francesco, via San Francesco, via Alessandro Manzoni, via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Gesualdo Clementi, via Antonio Mancini, via Euplio Reina; via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo, via Etnea, da via Angelo Litrico a piazza Università (corsia ovest).

Con effetto dalle ore 13:00 di giorno 31 dicembre 2025 e sino a cessate esigenze di giorno 1 gennaio 2026, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, ambo i lati, delle seguenti vie e piazze: via Vittorio Emanuele II, da piazza Cutelli a via Gagliani; via Porticello, via Mazza, via Sant’Agata, via Antonio Mancini, via Euplio Reina, via Della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Raddusa, via Bicocca, via Roccaforte, via Spadaro Grassi, via Alessi, via Alessandro Manzoni, Piazzetta Sebastiano Addamo, via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Alessandro Manzoni, via Vittorio Emanuele II, da via Gagliani a via Spadaro Grassi, via San Giuseppe al Duomo, via San Francesco.

Divieto di bevende superalcoliche

L’ordinanza relativa al divieto di vendita e consumo di bevande superalcoliche e in contenitori di vetro stabilisce: di vietare da giorno 31 dicembre 2025, dalle ore 15:00 e con continuità d’orario, fino a giorno 01 gennaio 2026 fino alle ore 08:00, nel raggio di mt. 200 da piazza Duomo, piazza Università e vie limitrofe (indicate nel provvedimento pubblicato online sul sito del Comune) la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi; la somministrazione e la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine; di sospendere da giorno 31 dicembre 2025, dalle ore 15:00 e con continuità d’orario, fino a giorno 01 gennaio 2026 fino alle ore 08:00, tutte le concessioni di suolo pubblico con sgombero tavolini e complementi di arredo esterni (dehors) e rimozione installazioni ingombri quali fioriere o similari nelle piazze Duomo e Università e nelle vie e aree limitrofe.