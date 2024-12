Il ritorno di Franco126 sui palchi italiani è stato annunciato in maniera inusuale e misteriosa, suscitando curiosità tra i fan. Il cantante ha deciso di annunciare le nuove date del tour con un biglietto trovato tra i vinili usati a Porta Portese, il quale recitava: “Vuoi conoscere il tuo destino? 16/12/2024 14:00h”. Un indizio che ha scatenato l’entusiasmo di chi già aspettava notizie dal cantautore romano. Lunedì 16 dicembre, alle 14 in punto, è arrivato l’annuncio ufficiale: il tour estivo 2025 di Franco126 partirà dalla sua terra natale e farà tappa in molte città italiane, con una data speciale a Catania il prossimo 24 agosto.

Franco126 in concerto a Villa Bellini

Franco126 sarà uno degli artisti più attesi della nuova edizione del “Sotto il Vulcano Fest”, che si terrà il 24 agosto 2025 alla suggestiva Villa Bellini di Catania, nell’ambito del “Catania Summer Fest”. Questo festival, organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania, è ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica dal vivo.

Franco126, uno degli artisti più talentuosi della sua generazione, porterà sul palco il suo sound fresco, coinvolgente e in continua evoluzione, che negli ultimi anni si è avvicinato sempre di più alla canzone d’autore.

I biglietti saranno disponibili da oggi, 17 dicembre 2024, dalle ore 14! Si potranno acquistare dal sito ufficiale di “puntoeacapo” o sui circuiti abituali, come TicketOne.