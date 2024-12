Sabato 14 dicembre, la Sicilia celebra l’”Influ-Day 2024“, iniziativa regionale promossa dall’assessorato alla Salute per incentivare la vaccinazione antinfluenzale. L’evento fa parte della campagna antinfluenzale 2024/25, mirata ad aumentare le coperture vaccinali e prevenire complicanze gravi. A Catania, l’Asp, in collaborazione con importanti strutture ospedaliere e l’università locale, organizza un evento centrale presso la sala conferenze di palazzo Sangiuliano, con la partecipazione di istituzioni, associazioni e medici. Testimonial speciale sarà Francesco Lodi, brand ambassador del Catania Fc.

Vaccinazioni gratuite: dove e per chi

Durante l’”Influ-Day”, sarà attivato un open day per somministrare gratuitamente vaccini antinfluenzali e, per le categorie specifiche, anche anti-pneumococcico, anti-herpes zoster, anti-rsv e anti-Covid. Le vaccinazioni si terranno a palazzo Sangiuliano e in cinque ambulatori dell’Asp di Catania: Corso Italia 234, Pta San Giorgio, Mascalucia, Acireale e Caltagirone. Destinatari prioritari sono anziani, persone con patologie croniche, residenti in rsa, operatori sanitari, donne in gravidanza e bambini dai 6 mesi in su.

Come accedere alla campagna vaccinale

La vaccinazione può essere effettuata presso i medici di medicina generale, i pediatri, le farmacie aderenti o tramite prenotazione online sul sito dell’Asp di Catania. Per chi preferisce l’accesso diretto, un ambulatorio a Corso Italia 234 sarà operativo dalle 8:30 alle 11:30. Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania telefonicamente o tramite email. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione attraverso il vaccino, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione.