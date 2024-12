Un grave incidente stradale si è verificato in via Madonna delle Grazie a Carlentini, dove un giovane studente di 17 anni ha tragicamente perso la vita. Il ragazzo, che frequentava l’ultimo anno dell’istituto industriale, stava percorrendo la strada a bordo della sua moto quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è scontrato violentemente contro una Renault Modus condotta da una donna.

Le dinamiche del sinistro

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da sbalzare il giovane motociclista a terra. Sul posto sono prontamente intervenuti i medici del 118, che hanno tentato disperatamente di rianimarlo, il ragazzo però è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate.

I carabinieri, giunti sul luogo dell’incidente, hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e determinare eventuali responsabilità. La donna alla guida della Renault Modus, visibilmente sotto choc per quanto accaduto, è stata ascoltata dagli inquirenti per fornire la sua versione dei fatti.

L’intera comunità di Carlentini è sconvolta per la tragedia.