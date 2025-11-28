Un drammatico incidente stradale si è verificato ieri sera lungo il viale Kennedy, a Catania, nei pressi dell’hotel Le Dune. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro particolarmente violento, che ha causato gravi danni ai veicoli e, purtroppo, una vittima

Secondo le prime ricostruzioni, una delle persone coinvolte ha riportato ferite gravissime. I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, lavorando a lungo per estrarlo dalle lamiere: l’uomo era infatti rimasto incastrato all’interno del mezzo. Nonostante fosse stato recuperato ancora vivo, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, è deceduto poco dopo il suo arrivo.

Al momento non sono ancora state rese note le generalità della vittima né ulteriori dettagli sulle cause del sinistro. L’altro occupante coinvolto avrebbe riportato ferite, ma non è chiaro se le sue condizioni siano considerate gravi.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti: Vigili del fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di estrazione dalle lamiere e alla messa in sicurezza dell’area. Polizia locale, impegnata nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’impatto.

Le autorità stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: velocità dei veicoli, condizioni della strada, eventuali manovre azzardate o altre circostanze che potrebbero aver contribuito allo scontro. Non si esclude nessuna ipotesi.