IT Wallet: da oggi, tutti gli italiani potranno avere la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria e della carta europea della disabilità sull’app io. Si tratta di un altro passo verso il portafoglio digitale, che prenderà pienamente forma entro il 2025.

IT Wallet: la prima fase sperimentale

L’ introduzione dei documenti digitali tramite l’app IO è avvenuta in maniera graduale, con una prima fase sperimentale che ha coinvolto prima 50mila persone per poi incrementare con un altro ampliamento di 250mila utenti a novembre, un milione a fine mese, fino ad arrivare alla data odierna in cui è stata data la possibilità a tutti. Come già accennato, si tratta di un altro passo verso il portafoglio digitale, completamente usufruibile entro il prossimo anno.

IT Wallet: come caricare i documenti

Il primo passo da fare per poter ottenere questo servizio è, se non già fatto, aggiornare l’App IO all’ultima versione disponibile. Dopodiché, bisognerà accedere tramite SPID o CIE. In evidenza, spunterà la notifica che comunica la possibilità di attivare il servizio. Successivamente, verrà richiesto nuovamente di inserire le proprie credenziali SPID o CIE. Dopo aver controllato la correttezza dei dati ( nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) cliccare su continua. Sarà attivato il tasto per aggiungere il primo documento e bisognerà selezionare la tipologia tra quelle disponibili. Una volta effettuata la scelta, basterà seguire i passaggi richiesti.

IT Wallet: cosa cambia

I documenti digitali non sostituiranno completamente i documenti fisici. Tuttavia, la patente digitale potrà essere accettata durante i controlli delle forze dell’ordine ma solo nel territorio nazionale. Resta escluso, quindi, l’ambito aeroportuale, dove il documento fisico rimane l’unica soluzione valida.

IT Wallet fa parte del più ampio progetto dell’ Unione Europea, il cosiddetto Eudi Wallet. La strada è solo all’inizio e lo scopo finale è quello di avere, alla fine, un pass universale con i servizi che funzionano in tutti i Paesi.