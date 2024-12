Assunzioni Poste Italiane: Attualmente l’azienda è alla ricerca di nuovi portalettere. Offrendo fantastiche opportunità di lavoro, anche a chi non ha esperienza pregressa nel settore. i nuovi postini si occuperanno del recapito postale, un ruolo fondamentale per la connessione con i cittadini. Le candidature possono essere inviate direttamente online attraverso la sezione “Lavora con noi” di Poste Italiane.

Di seguito tutte le informazioni su come fare richiesta e sui requisiti specifici!

Assunzioni Poste Italiane, contratto di lavoro

Il contratto offerto è a tempo determinato, con una durata che può variare tra i 3, 4 o 6 mesi, in base alle esigenze stagionali. Si tratta di un’opportunità di lavoro temporaneo, ideale per chi cerca un impiego a breve termine. Lo stipendio base per il ruolo di postino è compreso tra i 1200 e i 1300 euro al mese, con la possibilità di un incremento in caso di ore straordinarie. Un’opportunità concreta per chi desidera entrare nel mondo delle Poste Italiane, anche senza esperienza pregressa.

Assunzioni Poste Italiane, requisiti

Per candidarsi come postino presso Poste Italiane, è necessario possedere i seguenti requisiti:

titolo di studio: È richiesto il diploma di scuola media superiore con una votazione minima di 70/100, oppure un diploma di laurea, anche triennale, con una votazione minima di 102/110. Il titolo di studio deve essere conseguito presso istituti riconosciuti e deve essere in corso di validità.

patente di guida: I candidati devono essere in possesso di una patente di guida valida, necessaria per la conduzione del motomezzo aziendale, generalmente un motorino Piaggio Liberty 125 cc. È fondamentale che la patente sia idonea alla guida di veicoli a due ruote, ed è richiesto che sia regolarmente rinnovata.

Oltre a questi requisiti formali, Poste Italiane cerca candidati dinamici, affidabili e motivati, in grado di lavorare in autonomia e gestire efficacemente le attività di recapito postale su tutto il territorio assegnato.

Assunzioni poste italiane, selezione

Per poter essere assunti si dovranno superare dei test online. La selezione avviene in due fasi, a cui accedono coloro i quali sono risultati idonei:

1) I candidati individuati per i correnti fabbisogni di personale Poste Italiane ricevono, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di candidatura con l’invito ad effettuare un test di ragionamento logico online. L’e-mail viene spedita dalla Società HR-EVO (no-reply@test-toolkit.nl) – la quale è stata incaricata da Poste Italiane per la somministrazione del test di recruiting – e contiene il link a cui collegarsi per effettuare la prova via web e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

2) Chi supera il test via web, viene contattato dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione. Questa comprende un colloquio e la prova pratica di guida che viene effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, il cui superamento è condizione essenziale senza la quale non può aver luogo l’assunzione.

Assunzioni poste italiane, come candidarsi

Nella domanda di richiesta dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

copia del titolo di studio;

documenti identificativi (carta d’identità, codice fiscale, patente);

modello curriculum vitae (Poste invia un modello da compilare).

Gli interessati dovranno mandare il proprio curriculum tramite la sezione Poste Italiane ‘lavora con noi’. Qui vengono segnalate le posizioni aperte per postini e altre figure di staff. Possono inviare le candidature per i posti di lavoro per postini relativi alla campagna di recruiting 2024 2025 anche coloro che hanno aderito ad un precedente annuncio senza essere stati contattati.

Per l’ultimo blocco di inserimenti la candidatura deve essere inviata entro le 23.59 del 12 dicembre 2024. Dopo questa data è sempre possibile inviare una candidatura spontanea.