L’Aeroporto di Catania Fontanarossa non subirà alcuna riduzione del traffico aereo, come temuto nelle ultime settimane. A confermarlo è il deputato siciliano della Lega, Anastasio Carrà, che ha sottolineato l’intervento tempestivo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Grazie a questa azione tempestiva, sono stati evitati disagi significativi per i passeggeri e la rete aerea, soprattutto in vista delle feste natalizie.

Intervento di Salvini per garantire la piena operatività

Carrà ha spiegato che, grazie all’intervento di Matteo Salvini, la situazione è stata gestita con successo, evitando la sospensione di circa 2200 voli e la perdita di oltre 400.000 passeggeri, come inizialmente paventato. Il Ministro ha attivato un tavolo di lavoro al Ministero per trovare una soluzione che permettesse di realizzare i lavori di interramento della linea ferroviaria, necessari per il prolungamento della pista, senza compromettere le operazioni dell’aeroporto.

Modifica dei lavori e chiusura notturna

Il risultato di questo intervento è stata una rimodulazione degli orari dei lavori, che ha evitato la necessità di ridurre o sospendere il traffico aereo. Una riunione tra il Commissario Straordinario per i lavori, la Società di Gestione dell’Aeroporto (SAC) e l’ENAC ha permesso di ridefinire le modalità di esecuzione, garantendo che le operazioni procedano senza compromettere l’operatività quotidiana dell’aeroporto.

La soluzione trovata prevede la chiusura dell’aeroporto solo in orario notturno, dalle 00:00 alle 06:00 del mattino, limitando al minimo i disagi per i passeggeri e garantendo la piena operatività durante il resto della giornata. Questo approccio consente di svolgere i lavori necessari senza creare interruzioni significative nei voli diurni.

Le dichiarazioni di Carrà

Carrà ha concluso il suo intervento sottolineando che questo risultato rappresenta un ulteriore segnale di attenzione della Lega e di Matteo Salvini nei confronti della Sicilia, una regione che beneficia di un impegno concreto per lo sviluppo e il miglioramento delle proprie infrastrutture. Si tratta di una vera e propria soluzione strategica, pronta ad evitare la perdita di passeggeri e turisti.