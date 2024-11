Confartigianato Catania ha lanciato una forte denuncia sulle condizioni critiche della “A-18 Messina-Catania”, definita “l’autostrada del disagio perenne”. L’associazione ha evidenziato come, lungo i 77 km di autostrada, persistano condizioni inaccettabili: restringimenti di corsia dovuti a cantieri aperti senza fine, ritardi prolungati e incidenti che spesso portano a chiusure del tratto stradale fino a quattro ore. Questa situazione, causata dalla scarsa manutenzione e dalle inefficienze nella gestione del traffico, colpisce in particolare gli automobilisti che, pur pagando un elevato pedaggio, si trovano a percorrere un’infrastruttura inadeguata.

Il segretario di Confartigianato Imprese Catania, Alessandro Allegra, ha inoltre riportato le numerose segnalazioni di autotrasportatori e imprenditori frustrati dalla situazione. “Traffico costantemente bloccato e ore di lavoro perse in coda. La situazione è drammatica” – ha dichiarato Allegra, ribadendo la necessità di istituire un Tavolo di lavoro che coinvolga Istituzioni e Concessionari Autostradali. “Serve una pianificazione coordinata dei cantieri e soluzioni operative concrete, anche con la partecipazione di associazioni come la nostra. Gli utenti della A-18 trascorrono più tempo fermi che in viaggio, nonostante si tratti di un tratto strategico che collega due province con una forte vocazione logistica”.