Concorso Aereonautica Militare: É stato indetto il concorso dell’Aeronautica Militare volto al reclutamento di 1050 volontari in ferma prefissata iniziale per il 2025. La procedura prevede la selezione di 1000 “ordinari” per categorie varie che saranno assegnate dalla forza armata e di 50 risorse per il settore d’impiego “COMOS (STOS/incursori).

Per poter partecipare al concorso è richiesto il possesso della licenza media. La selezione è aperta ai civili. Partecipare al concorso significa, anche avere la possibilità di inserirsi nelle Forze Armate e di crescere professionalmente. La scadenza per la partecipazione è fissata per il 23 novembre 2024.

Concorso Aereonautica Militare: requisiti

Per poter partecipare al concorso dell’Aeronautica militare i candidati hanno bisogno di possedere i seguenti requisiti:

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media);

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 24esimo anno di età;

non essere stati condannati per delitti non colposi;

n on essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base;

dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per inidoneità psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile , desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri;

, desumibile dall’informativa rilasciata dai Comandi / Stazioni dell’Arma dei Carabinieri; idoneità fisico-psico-attitudinale;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

Ricordiamo inoltre, che come per qualsiasi concorso per le Forze Armate la presenza di tatuaggi e piercing potrebbe essere causa di esclusione.

Concorso Aereonautica Militare: come presentare domanda

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno presentare domanda esclusivamente via web al seguente indirizzo, il portare del Ministero della Difesa, entro il 23 Novembre 2024. I partecipanti devono accedere al profilo personale sul Portale, scegliendo il concorso al quale desiderino partecipare e compilare la domanda online. Ricordiamo, che per usufruire dei servizi offerti dal portale è necessario accedere con la propria identità digitale, SPID, CIE o CNS.

Concorso Aereonautica Militare: come si svolge la selezione

Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali:

inoltro delle domande;

valutazione dei titoli di merito e formazione delle graduatorie;

approvazione delle graduatorie da parte della DGPM;

convocazione dei candidati collocati in posizione utile nelle graduatorie.

Per poi proseguire con la convocazione dei primi 5000 candidati compresi nella graduatoria per gli ordinari e i primi 2.500 per la graduatoria di COMOS. Conseguentemente i candidati dovranno recarsi presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per gli accertamenti psico-fisici, dove svolgeranno delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali. Al seguito degli accertamenti fisici si procederà alla formazione delle graduatorie di merito.