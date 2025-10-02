Concorso CREA 2025: Il Concorso CREA 2025 rappresenta un’importante opportunità di lavoro per chi è in possesso della sola licenza media. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) ha infatti pubblicato un bando finalizzato all’assunzione di due operatori tecnici, all’interno del Centro di ricerca Difesa e Certificazione.

I candidati selezionati saranno impiegati in attività di controllo, certificazione e registrazione di varietà di sementi e piante agrarie, oltre che in prove di laboratorio e campo. La scadenza per l’invio delle domande è fissata per l’8 ottobre 2025 e la procedura si svolge esclusivamente in via telematica.

Concorso CREA 2025: Requisiti di partecipazione

Per accedere al Concorso CREA 2025, i candidati devono possedere i requisiti generali previsti per la partecipazione ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o UE, età minima di 18 anni e massima di 65, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali e di cause ostative all’assunzione nella Pubblica Amministrazione.

Il titolo di studio richiesto è il Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media). Sono inoltre richieste la conoscenza dell’informatica di base e nozioni di lingua inglese. Per i candidati stranieri sarà verificata anche la conoscenza della lingua italiana.

Selezione e prove d’esame

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio orale.

Durante la prova verranno accertate le competenze di base relative a:

procedure analitiche di laboratorio per le sementi;

sistema di certificazione del materiale sementiero di piante agrarie e ortive;

utilizzo dei principali programmi informatici (Word, Excel, email, internet);

conoscenze elementari di lingua inglese.

Il colloquio servirà anche a valutare la capacità comunicativa e la preparazione generale del candidato.

Concorso CREA 2025: Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al Concorso CREA 2025 deve essere presentata entro l’8 ottobre 2025 esclusivamente online, tramite la piattaforma digitale indicata dall’Ente.

Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE o credenziali eIDAS ed essere titolari di una PEC personale. Tutte le comunicazioni ufficiali, inclusa la convocazione al colloquio, saranno inviate all’indirizzo PEC fornito dal candidato. Le date delle prove saranno inoltre pubblicate sul sito ufficiale del CREA.

Dove consultare il bando

Il bando integrale del Concorso CREA 2025 è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale inPA. Si consiglia ai candidati interessati di scaricarlo e leggerlo attentamente per avere il quadro completo dei requisiti, delle modalità di candidatura e delle prove di selezione.