L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. comunica che, in occasione dello sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale (TPL) della durata di 24 ore, previsto per l’8 novembre, il servizio di trasporto pubblico subirà delle variazioni. La mobilitazione è stata indetta a livello nazionale dalle sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna e Cub Trasporti, con l’obiettivo di sensibilizzare su problematiche legate al settore e migliorare le condizioni lavorative e i servizi offerti.

Durante la giornata, il personale viaggiante di Catania si asterrà dal lavoro dalle ore 10:30 alle 18:00 e dalle 21:00 fino al termine del servizio, mentre il restante personale non viaggiante rimarrà inattivo per l’intera giornata. Per limitare i disagi all’utenza, saranno comunque garantite le corse sulle principali linee nelle fasce di garanzia, dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 18:00 alle 21:00.

Nello specifico, resteranno operative le linee Alibus e 524S, oltre alle principali linee urbane 421, 525, 726, BRT1, BRT5 e Librino Express, assicurando un servizio minimo per collegamenti chiave durante le ore di maggiore affluenza.

.