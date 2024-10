Fornire strumenti di autodifesa, non letali, agli agenti della polizia municipale, per garantire loro maggiore sicurezza, è la richiesta da parte del Sindacato Unitario Lavoratori della Polizia Locale (Sulpl).

In particolare, il Sulpl sottolinea come, nonostante sia stato regolamentato in numero comandi, l’uso dello spray al peperoncino, a Catania ancora non si è provveduto ad una sua distribuzione. A peggiorare la situazione vi è anche l’assenza di una formazione specifica sulle tecniche di autodifesa e ammanettamento, esponendo il personale a rischi elevati.

Necessaria e urgente è la fornitura di strumenti di protezione personale, per tutelare gli agenti esposti frequentemente a pericoli. Un esempio, con l’aggressione di piazza Addamo alcuni giorni fa. Richiesta anche la fornitura del teser, introdotto con il pacchetto sicurezza del 2018, ma attualmente non in uso.

Il sindacato auspica, inoltre, l’intervento immediato del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, “affinché venga valutato il rischio elevato di colluttazioni e siano prese misure concrete per la protezione degli operatori di pronto intervento durante le loro attività di pattugliamento quotidiano”.