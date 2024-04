Catania, picchia fidanzata e poliziotto: rimesso in libertà in attesa di giudizio

A Catania, un agente di polizia è stato selvaggiamente aggredito da un uomo che, inizialmente, aveva picchiato la fidanzata.

Un agente della questura di Catania è stato aggredito durante un intervento avvenuto la scorsa notte in città, con protagonista un uomo che aveva picchiato la propria fidanzata. L’agente delle volanti, dopo l’aggressione, ha riportato la frattura del setto nasale, così come la donna coinvolta nei fatti. Mentre l’aggressore, dopo essere stato arrestato nell’immediatezza, è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.

A riguardo, si è espresso il segretario provinciale Fsp Catania Giuseppe Sottile, affermando: “Chiediamo con forza maggiori condizioni di sicurezza per chi svolge il nostro delicato lavoro. Colleghi che per quattro spiccioli vanno a farsi ammazzare, qualsiasi servizio debbano svolgere, mentre il Paese non fa che metterli sulla graticola rendendone sempre più impervio il percorso lavorativo disseminato di trappole sociali e legali oltre che dei rischi connessi ad un ruolo che non a caso è dotato di una sua specificità”.