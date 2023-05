Aggressioni e minacce ai danni di moglie e figli: arrestato 48enne nel Catanese

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri per continue violenze e minacce nei confronti della moglie e dei figli. In custodia al carcere di Piazza Lanza.

Continue violenze e minacce nei confronti della moglie e dei figli. È ciò che ha fatto finire in manette un uomo di 48 anni, a seguito di un’attività investigativa svolta dai militari della stazione di Misterbianco e di Brescia. La Procura Distrettuale della Repubblica ha richiesto ed ottenuto nei confronti del 48enne la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai carabinieri della stazione di Misterbianco che lo hanno associato al carcere catanese di piazza Lanza. L’uomo è accusato di reati di maltrattamenti in famiglia.

Si tratta di condotte abituali, continuamente compiute dal 48enne, ai danni della moglie e dei figli, 2 dei quali minorenni. Già nel 2019, la moglie aveva denunciato l’uomo per gli stessi motivi, con una condanna di 1 anno e 10 mesi di reclusione. Alla richiesta di perdono, il 48enne è stato, però, riaccolto in casa dalla moglie, con la speranza di quest’ultima che la situazione potesse definitivamente cambiare. Promessa non mantenuta. L’uomo avrebbe, infatti, ripreso con i maltrattamenti arrivando a schiaffeggiare e tentare di strangolare la donna, con frasi crudeli del tipo: “Ti stacco la testa, ti faccio scoppiare il cuore”. Avrebbe, poi, tentato di colpirla alla testa con un fucile asserendo di essere il suo “padrone”. Ira scatenata anche nei confronti dei figli, con offese e minacce.

La coniuge e i figli sono, successivamente, scappati dalla città ma il marito avrebbe continuato a tormentare la donna per telefono.

La vittima ha sporto una nuova denuncia e il Gip, viste le reiterate condotte aggressive, dettate anche dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti, ha stabilito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 48enne.