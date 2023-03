Incidente lungo la statale 121, direzione Catania, poco dopo le 6 di questa mattina. Coinvolti diversi mezzi e traffico in tilt.

Incidente lungo la Strada Statale 121 all’altezza dello svincolo di Misterbianco, in direzione Catania, avvenuto dopo le 6 di questa mattina. Dalle prime informazioni giunte, ci sarebbero più mezzi coinvolti, con traffico in tilt, e anche feriti di cui non si conoscono ancora le condizioni.

Lunghe code, dunque, per raggiungere il capoluogo etneo, a causa della carreggiata bloccata dai mezzi coinvolti nell’incidente. Sul posto presenti le Forze dell’Ordine.

In aggiornamento…