Carnevale di Misterbianco, grande successo: le maschere più belle [FOTO]

Carnevale Misterbianco, grande successo e tanti visitatori. Di seguito la classifica finale e una gallery con i costumi più belli.

Il Carnevale di Misterbianco ha registrato un grande successo anche per l’edizione del 2023, considerato uno dei più belli della Sicilia per la lavorazione dei costumi che ogni gruppo in maschera, sfidandosi tra loro, crea. Anche l’ultima serata ha visto un gran numero di gente per assistere alla sfilata dei gruppi in maschera. Ecco di seguito la classifica finale, dal primo al sesto posto, dei gruppi:

Turi Campanazza;

La Follia;

New Ange;

La Burla;

La Smorfia;

The Carnival Mask.

Di seguito una gallery dei costumi più belli.