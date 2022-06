Misterbianco, autovelox fisso per il periodo estivo: dove sarà posizionato

Nuovo autovelox fisso per il periodo estivo a Misterbianco. Ecco dove sarà posizionato.

Autovelox fisso in un tratto stradale del comune di Misterbianco. La via dove verrà attivato il rilevatore di velocità è via Aldo Moro ex S.S. 121 e rimarrà attivo in postazione fissa fino al prossimo 13 settembre. A comunicarlo è un avviso di attivazione del servizio rilasciato dallo stesso comune sulla pagina Facebook ufficiale:

“Dal mese di giugno è nuovamente attivo il servizio di controllo della velocità dei due autovelox in postazione fissa su palo, sulla via Aldo Moro ex S.S. 121, nei due sensi di marcia. Fino al prossimo 13 settembre il servizio sarà in funzione con attivazione manuale tramite portale dedicato e credenziali di accesso in uso al personale di Polizia locale in determinate fasce orarie, per una sola ora al giorno, negli orari di maggiore afflusso che comunque cambieranno giornalmente secondo un calendario predisposto ed allegato alla delibera Giunta pubblicata all’albo pretorio del Comune”.

In aggiunta, il dispositivo di autovelox avrà un programma di attivazione per tutto il periodo estivo, come comunicato dall’Amministrazione comunale. Il dispositivo rimarrà comunque subordinato alla presenza del personale addetto del corpo di Polizia Municipale in servizio che, che insieme al Comune, hanno raccomandato la massima cautela a tutte le autovetture che devono percorrere via Aldo Moro ex S.S. 121, specifica dovuta all’alto afflusso veicolare che coinvolge il tratto interessato.