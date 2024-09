Concorso autisti Ministero della Giustizia: nuovo concorso del Ministero della Giustizia 2024 per 1000 Autisti. La selezione pubblica è rivolta a diplomati e prevede l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di conducente di mezzi a motore per trasporto di persone e cose. Le sedi di lavoro sono in tutta Italia, non serve esperienza nella mansione e non ci sono vincoli di età, basta essere maggiorenni. Sarà possibile inviare le domande entro e non oltre il 25 settembre 2204.

Concorso autisti Ministero della Giustizia: requisiti necessari

Per poter inviare richiesta come autista del ministero della giustizia sarà necessario possedere:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dal bando;

previsti dal bando; maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

dall’elettorato politico attivo; condotta incensurabile

non aver riportato condanne penali

idoneità psico-fisica all’impiego.

Sono inoltre richiesti:

possesso di patente di guida di categoria B , valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;

, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti; non essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada;

possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado (quadriennio e quinquennio).

Concorso autisti Ministero della Giustizia: come presentare domanda

I candidati devono inoltrare la domanda entro le ore 12 del 25 settembre 2024 solo via web, collegandosi al portale inPA. Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID / CIE / CNS o credenziali eIDAS. Non è previsto il versamento di una tassa di iscrizione. Inoltre, sempre ai fini della partecipazione, i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale o di un domicilio digitale.

Concorso autisti Ministero della Giustizia: la selezione

Il concorso per autisti del Ministero della Giustizia 2024 sarà espletato in base alla procedura di seguito indicata:

valutazione dei titoli ai fini dell’ammissione alla prova scritta;

una prova scritta;

una prova pratica di guida.

Per quanto concerne i titoli di studio, possono dare al massimo 10 punti sulla base dei seguenti criteri:

Vecchio ordinamento

Voto di diploma da 36 a 42 = 1 punto

Voto di diploma da 43 a 49 = 1,5 punti

Voto di diploma da 50 a 56 = 2 punti

Voto di diploma da 57 a 60 = 3

Nuovo ordinamento

Voto di diploma da 60 a 70 = 1 punto

Voto di diploma da 71 a 81 = 1,5 punti

Voto di diploma da 82 a 92 = 2 punti

Voto di diploma da 93 a 100 e 100 e lode = 3

Per maggiori informazioni si rimanda alla consulta del bando ufficiale.