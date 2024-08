È iniziato a Fai della Paganella, in Trentino, il progetto “Dalle Dolomiti all’Etna – In cammino per l’inclusione e la sostenibilità“, un’iniziativa organizzata dall’associazione Dolomiti Open asd per celebrare i dieci anni del progetto Brenta Open, con la partecipazione della cooperativa sociale Gsh. Questo viaggio a piedi attraverso l’Italia ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione e della sostenibilità, collegando simbolicamente due siti naturali patrimonio mondiale dell’Unesco: le Dolomiti al nord e l’Etna al sud.

Il cammino, iniziato il 29 agosto, si concluderà sull’Etna il 10 dicembre 2024. Durante il percorso di oltre 2.000 chilometri, i partecipanti attraverseranno Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Inoltre, una delegazione sarà accolta da papa Francesco per un breve incontro.

Michele Covi, presidente della Coop. Gsh, ha dichiarato: “Abbiamo deciso con entusiasmo di partecipare a questa iniziativa poiché questo cammino si propone di coinvolgere realtà come Gsh impegnate nel promuovere iniziative inclusive in favore delle persone con disabilità, al fine di testimoniare l’importanza dei valori dell’inclusione, cioè il motore di una società che accoglie le persone in modo paritario, e della sostenibilità“. Covi ha aggiunto che questi valori si esprimono anche attraverso l’interazione con l’ambiente naturale, adottando un approccio rispettoso e consapevole che valorizza le diversità di ogni individuo.