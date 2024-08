Durante la scorsa notte un’automobilista è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale. L’uomo aveva percorso contro mano ben 20 chilometri lungo l’autostrada A18 Messina-Catania. Stava viaggiando in direzione Messina sulla carreggiata che porta al capoluogo etneo.

Secondo le prime ricostruzioni l’allerta sarebbe scattata attorno all1.30, quando agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte le immagini delle telecamere a circuito chiuso che immortalavano un veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso a forte velocità sfiorando gli altri mezzi. La polizia sarebbe immediatamente intervenuta, rallentando e fermando il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo per potere poi fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza.

Secondo le prime identificazioni si tratterebbe di un 75enne, il quale avrebbe, per errore, fatto ingresso in autostrada dallo svincolo di Acireale. successivamente avrebbe invertito la marcia dirigendosi inconsapevolmente contromano fino allo svincolo di Fiumefreddo. Per l’uomo scatteranno la revoca della patente e una multa con un importo variabile da 2.046 a 8.186 euro.