Test di Medicina 2024: sono stati pubblicati i risultati della seconda sessione dei test, vediamo dove e come consultarli. Gli aspiranti medici, che hanno sostenuto la prova lo scorso 30 luglio, potranno conoscere il risultato.

Dove vedere i risultati

I candidati, per poter vedere i propri risultati dovranno accedere al sito Universitaly, da questa mattina i punteggi infatti sono disponibili online. Per visualizzarli è necessario avere il codice associato all’etichetta ricevuta al momento del test, il codice garantisce l’anonimato agli studenti fino al momento della pubblicazione della graduatoria nominativa.

Non tutti però ricordano il codice etichetta e dovranno quindi attendere il 28 agosto, quando il CINECA pubblicherà il compito e la scheda anagrafica di ciascun studente su Universitaly.

Come si calcola il punteggio del Test di Medicina 2024?

Il sistema di valutazione delle due prove d’esame per l’ammissione a Medicina di quest’anno rimane invariato. Ogni risposta corretta assegna 1,5 punti, mentre ogni risposta errata comporta una penalizzazione di 0,4 punti. Le risposte omesse non contribuiscono né positivamente né negativamente al punteggio totale, poiché valgono 0 punti.

Per essere considerati idonei e inclusi nella graduatoria nazionale e finale di merito, gli studenti devono ottenere un punteggio minimo di 20 punti. La graduatoria sarà formata utilizzando il miglior risultato ottenuto dai candidati nelle due prove d’esame previste per ciascuna sessione. Questo sistema permette a ogni studente di presentare il punteggio più alto tra le due prove sostenute, massimizzando così le loro possibilità di accesso ai corsi di laurea in Medicina.

Le date da ricordare

Ecco il calendario con i prossimi step da tenere a mente prima dell’uscita della graduatoria del test medicina 2024: