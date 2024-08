Meteo Sicilia: persiste il caldo sull’Isola, le previsioni del weekend

Meteo Sicilia, ancora prevalenza di caldo sull'isola in questi primi giorni di agosto: le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: la “calda” estate siciliana, che ha fatto registrare picchi elevatissimi di ondate di calore nelle varie zone dell’isola, non sembra concedere alcuna tregua alla Sicilia. Vediamo nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: venerdì 02 agosto 2024

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4800 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia calmo. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, infatti la nuvolosità sarà più diffusa su tutto il territorio e non si potranno escludere precipitazioni sulle zone interne, a carattere irregolare. Temperature massime fino a 41 gradi.

Meteo Sicilia: sabato 3 agosto 2024

Un campo d’alta pressione, abbraccerà la Regione garantendo tempo stabile ed assolato in tutte le provincie siciliane. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile, infatti la nuvolosità sarà più diffusa su tutto il territorio e non si potranno escludere precipitazioni sulle zone interne, a carattere irregolare. Temperature massime fino a 39-41 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 4 agosto 2024

La giornata di domenica, sarà contrassegnata da tempo stabile, infatti il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 40 gradi, valori notturni tropicali lungo le coste e zone adiacenti. Mare calmo su tutto il litorale tirrenico, ionico e meridionale. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali;