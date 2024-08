Bonus figli 2024: assegno unico e universale, come richiederlo

Il Bonus figli 2024 è stato rinnovato anche quest'anno, tra le agevolazioni l'assegno unico e universale per i figli a carico

Il Bonus figli 2024 è un piano di agevolazioni fiscali e di sostegno diretto (attraverso voucher d’acquisto). Uno tra questi è l’assegno unico e universale, l’entità del bonus dipende dal reddito dimostrabile tramite attestazione Isee, insieme ad altri fattori come il numero dei figli o di minori nel nucleo familiare.

Bonus figli 2024: a chi è rivolto l’assegno unico e universale

Crescere un figlio, al giorno d’oggi, è diventato sempre più dispendioso, proprio per questo il governo ha predisposto delle misure d’aiuto per le famiglie meno ambienti, di cui questo pacchetto di bonus fa parte.

Lo strumento fornito è l‘assegno unico universale, un aiuto economico che parte dal settimo mese di gravidanza e si estende fino al compimento del 21esimo anno d’età, questo limite decade in caso di disabilità. L’importo varia in base all’Isee, da un minimo di 57 euro, a un massimo di 199 euro.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, nel caso in cui il giovane frequenti un corso di formazione o un corso universitario, percepisca un reddito inferiore a ottomila euro annuo o sia registrato come disoccupato. In quel caso il figlio verrà considerato a carico della famiglia.

Le famiglie con figlio disabile possono usufruire della legge 104. La novità di quest’anno è l’aumento dell’assegno mensile, da 28,50 a 119,60 in base al grado di disabilità

Bonus figli 2024: come funziona

Alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di Isee valido l’assegno è corrisposto in base alla corrispondente fascia ISEE.

L’assegno unico per figlio a carico, in quanto misura universale, può essere richiesto anche in assenza di Isee o in caso di Isee superiore a 45mila euro. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi previsti.

L’importo dell’Assegno viene determinato in base all’ISEE, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri fattori.

É prevista una quota variabile progressiva, da un massimo di 199,4 euro per ciascun figlio minore a un minimo di 57 euro per ciascun figlio minore.

Come fare domanda

L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori.

La domanda può essere presentata da uno dei due genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, dal tutore o dai figli al compimento del diciottesimo anno.

Per presentare domanda bisogna;