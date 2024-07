Google camp, la Sicilia ospiterà i big mondiali: in cosa consiste l’evento

In arrivo in Sicilia i big mondiali. Ecco dove si svolgerà e gli ospiti attesi per questa nuova edizione. Di seguito tutte le informazioni.

Google camp 2024 quest’anno di terrà in Sicilia al Verdura Resort di Sciacca. Si tratta di un evento esclusivo che riunirà i leader del mondo digitale per discutere sull’intelligenza artificiale. Dopo le scorse edizioni, tenutesi in Sicilia presso la Valle dei Templi, il Google Camp ha scelto un approccio più riservato, concentrando le attività all’interno del resort.

Tra gli ospiti più attesi: John Elkann, Katharine Hayhoe, astrofisica e climatologa canadese, eMark Zuckerberg, proprietario di Meta, che si trova in vacanza in Sicilia. Non mancheranno la vice presidente di Louis Vuitton e amministratrice delegata di Dior: Delphine Arnault. Il Google Camp 2024 prevedrà anche la partecipazione di Mario Draghi, Christine Lagarde, Tony Blair

Si vocifera anche la presenza di Lady Gaga, che dovrebbe esibirsi durante la cena di gala in programma tra lunedì e martedì.