Sicilia, 2 cani randagi uccisi a colpi di arma da fuoco: avviate indagini

Rinvenute 2 carcasse di cani randagi in una campagna in Sicilia. Avviate indagini per risalire ai responsabili.

Nelle campagne di Sciacca, in provincia di Agrigento, tra le località Guardabasso e Bordea, i carabinieri e i veterinari dell’Asp hanno rinvenuto 2 carcasse di cani randagi con evidenti ferite causate da colpi di arma da fuoco, probabilmente un fucile.

I cani saranno trasportati all’istituto zooprofilattico di Palermo dove saranno sottoposti agli esami del caso. I veterinari dell’Asp hanno avviato gli accertamenti del caso, così come le forze dell’ordine, per risalire ai responsabili del terribile atto, nonché possibili proprietari del terreno.