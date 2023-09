Coltivava marijuana in un fondo abbandonato: arrestato 46enne nel Catanese

Un 46enne è stato arrestato in provincia di Catania per aver coltivato una piantagione di marijuana in un fondo agricolo abbandonato.

Una piantagione di marijuana composta da 68 piante di altezza fino a i 120 centimetri circa è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri della stazione di Calatabiano.

La piantagione, sembrerebbe appartenere ad un 46enne che è stato arrestato per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’ uomo si sarebbe appropriato di un fondo agricolo, in contrada Bosco del Comune, di proprietà di un emigrato da anni in Svizzera e all’oscuro di tutto.

Il 46enne si trova, adesso, agli arresti domiciliari.