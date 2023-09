Vasti incendi nel Catanese: a rischio abitazioni ed hub migranti

Una giornata intensa, quella di ieri, per alcune squadre di Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania: domati grossi incendi nel comprensorio.

Una situazione particolarmente delicata ha impegnato, nella giornata di ieri, diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catania, le quali, nel corso del pomeriggio, hanno dovuto prestare soccorso in varie zone del comprensorio.

In una zona specifica, tra San Giovanni La Punta e San Gregorio di Catania, lo svilupparsi di alcuni incendi su circa quattro ettari di terreno avrebbe presto coinvolto lo svincolo autostradale proprio di San Gregorio e, specialmente, diverse abitazioni vicine ed una stazione di rifornimento di carburante.

Mentre un altro vasto incendio è divampato nella zona sud di Catania, nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo che è attualmente utilizzato come hub temporaneo per l’accoglienza dei migranti. Anche in questo caso le squadre dei Vigili del Fuoco sono riuscite ad impedire ulteriori danni e a proteggere dalle fiamme gli uffici dello stesso hub ed altri edifici vicini.