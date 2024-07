Incidente sull’Etna: muore biker 50enne durante escursione sul versante Sud-Est

Biker cinquantenne perde la vita durante un’escursione sul versante sud-est dell’Etna, vani i tentativi di rianimazione.

Nella giornata di ieri, un mountain biker cinquantenne di Pedara è caduto mentre percorreva il sentiero sterrato di Timpa Modda, zona di Pietracannone, nel territorio del comune di Milo, sul versante sud-est dell’Etna.

La squadra di soccorso del Cnsas Sicilia ed i sanitari del 118, hanno raggiunto il luogo dell’incidente dove si trovava il cinquantenne. Valutate le sue condizioni, sono state praticate le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l’uomo la caduta è stata fatale e non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trasportato con una barella portantina dai soccorritori, fuori dal sentiero sterrato fino alla vicina strada “Mareneve”, per le successive procedure di trasferimento della salma. Sul posto presenti i carabinieri della stazione di Sant’Alfio e il Sagf della guardia di finanza.