Olimpiadi di Parigi 2024, i due atleti catanesi sconfitti nei sedicesimi di finale

Salvatore Cavallaro e Rossella Fiamingo sconfitti nei sedicesimi di finale: il sogno olimpionico finisce quì per i due atleti catanesi

Salvatore Cavallaro è stato sconfitto nei sedicesimi di finale della categoria 80 kg uomini di pugilato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’atleta azzurro, nato a Catania, ha ceduto al turco Kaan Aykutsun con un punteggio di 4-1. Nonostante un inizio promettente, che aveva visto Cavallaro in evidenza, il match contro Aykutsun ha preso una piega sfavorevole. Il punteggio finale è stato di 4-1, con i giudici che hanno assegnato i seguenti parziali: 30-27, 30-27, 30-27, 29-28 e 28-29. La sconfitta è stata una sorpresa per il 28enne siciliano, che aveva tutte le potenzialità per brillare, considerando le medaglie conquistate agli European Games, agli Europei e, soprattutto, il bronzo mondiale di Belgrado nel 2021.

E anche Rossella Fiamingo, schermitrice catanese, viene incredibilmente eliminata. Vince l’americana Cebula, che in lacrime festeggia una vittoria solo sognata. La Fiamingo era sopra 13-12, poi la rimonta. Finisce 15-14 per l’atleta statunitense. Un grande dispiacere per Rossella, medaglia d’argento a Rio de Janeiro nel 2016, prima medaglia olimpica individuale nella storia della spada femminile azzurra e bronzo a squadra a Tokyo 2020. La sua avventura a Parigi non è comunque terminata, gareggerà ancora nella competizione a squadre.