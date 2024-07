Classifiche Censis 2024: le migliori università di Economia in Italia

Classifiche Censis 2024: le migliori università in ambito economico secondo le classifiche che ogni anno analizzano gli Atenei nazionali

Classifiche Censis 2024: le classifiche Censis, uscite ormai da qualche giorno, ci permettono di esaminare gli atenei italiani basandoci su vari criteri: dalla progressione di carriera ai rapporti internazionali, dai servizi per gli studenti alla ricerca scientifica e all’organizzazione. Di seguito la classifica di tutte le università italiane in ambito economico, valutate secondo i numerosi indicatori Censis, per facilitare la scelta della carriera universitaria a studenti e genitori.

La classifica generale delle triennali statali

Nella classifica generale troviamo al primo posto l’università di Bologna, con 109,5 punti, seguita da Venezia Cà Foscari (107,0) e Milano (101,5); a seguire Padova, Trento, Roma Tor Vergata e Trieste. L’università di Catania si posiziona solo al 33° posto, con un punteggio generale di 73,5, sotto solo Bari, Sannio, Basilicata e Catanzaro, ultimo in posizione.

Questa classifica generale tiene conto di diversi indicatori per valutare la qualità degli atenei: strutture disponibili, servizi erogati, Borse di Studio, Comunicazione e servizi digitali, Occupabilità e Internazionalizzazione.

Classifica Generale Censis 2024: le magistrali statali

Riguardo la classifica generale per le lauree biennali nei vari ambiti ( finanza, progettazione e gestione dei sistemi turistici, scienze dell’economia, scienze economiche e sociali della gastronomia, scienze economiche per l’ambiente e la cultura, scienze economico-aziendali) le università in testa sono: Pavia con 103,5 punti, segue Milano con 103 e Bologna con 102,5. Nei primi cinque posti si posizionano anche Venezia Cà Foscari e Roma Tor Vergata con rispettivamente 101 e 97, 5.

Il nostro Ateneo si posiziona al 31° posto, con 73 punti, al pari di Catanzaro. Gli ultimi posti sono invece occupati da Sannio, Trieste e L’Aquila.

I rapporti internazionali delle triennali statali

Nelle classifiche Censis i rapporti internazionali valutano il livello di internazionalizzazione dei nostri atenei. Questo criterio considera vari aspetti legati alla capacità delle università di partecipare ai programmi e alle reti internazionali. Questi indici aiutano a determinare quanto effettivamente un’università sia inserita nel contesto globale e quanto possa offrirei agli studenti e ai ricercatori delle opportunità di scambio culturale e crescita internazionale. Vediamo quindi la classifica per le triennali statali:

Venezia Cà Foscari si posiziona al primo posto, parità con Bologna (110 punti ). Cassino e Foggia a seguire con 106 e 100 punti. Catania si posiziona quintultima con 69 punti, Messina invece sale in classifica con 78 punti, parità con Palermo.

I rapporti internazionali delle magistrali statali

Per quanto riguarda i rapporti internazionali nelle lauree biennali in ambito economico statali troviamo al primo posto Macerata e Pavia con il massimo dei punti, 110, a seguire Padova (104,0) Venezia Cà Foscari (103,0) e Trento (103,0). L’università di Catania resta tra le ultime postazioni, con 69,0 punti, dopo di lei solo Sannio, L’Aquila, Salerno, Campania Vanvitelli e Catanzaro.

Gli altri atenei siciliani invece si posizionano più alti in classifica, Messina è settima con ben 96 punti, mentre Palermo è quindicesima con 89,0 punti.

La progressione di Carriera delle Triennali statali secondo le classifiche Censis 2024

La progressione di carriera è invece un indicatore che misura la costanza e la regolarità degli studenti durante il loro percorso universitario, prendendo in considerazione vari aspetti: dalla regolarità delle lauree alla progressione dal primo al secondo anno.

In classifica troviamo: Bologna e Milano con 110 punti, Trento con 106 punti, Venezia Cà Foscari e Padova con 104 punti. Le università di Catania e di Palermo si posizionano basse, con 78 punti entrambe; Messina invece è penultima, sotto solo Catanzaro, con 71 punti.

La progressione di carriera delle magistrali statali secondo le classifiche Censis 2024

Riguardo alla progressione di carriera degli studenti nelle lauree biennali statali al primo posto si posiziona Bologna con il punteggio massimo (110) al pari di Milano, segue poi Milano Bicocca (100) e Roma Tor Vergata al pari di Venezia Cà Foscari e Verona ( tutte 99 punti). Catania si posiziona a dieci posti dall’ultima classificata, con 77 punti, mentre Palermo resta alta con 88 punti, a seguire Messina con 85.

La Classifica generale degli Atenei non statali

Triennali: nella classifica generale degli atenei privati, per le lauree triennali, al primo posto si posiziona la Bocconi di Milano con 109,5 punti, seguono Bolzano e Roma LUISS con 100,5 punti. La Kore di Enna si posiziona ultima, con 74,5 punti.

Magistrali: per le lauree biennali privati troviamo al primo posto la Bocconi di Milano (98,5) Roma LUISS (97) e Milano IULM (91,5). La Kore invece è penultima, con 72,5 punti, sotto solo Roma Link Campus (71,5).

Internazionalità degli Atenei non statali

Triennali: riguardo all’internazionalità delle università private al primo posto troviamo la Bocconi di Milano con 110 punti, seguita da Bolzano e Roma LUISS con 106 e 93 punti. Anche qui la Kore di Enna si posiziona ultima, con 71 punti.

Magistrali: per le magistrali degli atenei non statali troviamo prima in classifica la Bocconi di Milano, con 110 punti, seguita dalla LUISS di Roma e dalla IULM di Milano, con 104 e 100 punti rispettivamente. La Kore di Enna è terzultima con 69 punti.

Progressione di Carriera degli Atenei non statali secondo le classifiche Censis 2024

Triennali: infine, per la progressione di carriera negli atenei privati troviamo ai primi tre posti: Milano Bocconi, Roma LUISS e LUIC Cattaneo con rispettivamente 109, 108 e 107 punti. La Kore resta ultima, con soli 78 punti.

Magistrali: per le magistrali privati troviamo al primo posto la LUISS di Roma con 90 punti, seguita dalla Roma Europea e dall’università d’Aosta. La Kore di Enna è penultima, con 76 punti.