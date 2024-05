Sicilia, accoltella moglie e figli: grave bimbo di 7 anni

Un uomo di 35 anni si è barricato in casa dopo aver accoltellato la moglie e i figli: grave un bimbo di 7 anni a causa delle ferite.

Tragedia in Sicilia, in particolare nell’Agrigentino, dove un uomo ha accoltellato i membri della sua famiglia. Secondo quanto riportato, i fatti si sono svolti in un appartamento in via Puccini a Cianciana, paesino dell’entroterra Agrigentino.

Un 35enne, Daniele Alba, meccanico ha aggredito con un coltello la moglie e i figli. L’uomo li avrebbe poi fatti uscire di casa e si sarebbe barricato all’interno. Colpita la moglie, che non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata all’ospedale di Sciacca, e la figlia minore ricoverata a Palermo.

Il più grave è un bimbo di sette anni, figlio della coppia, colpito all’addome. Il bambino si trova in gravi condizioni all’ospedale dei bambini di Palermo, dov’è stato condotto in elisoccorso.