Concorso Inps 2024, quando esce il bando per diplomati: le novità

Concorso Inps 2024: ci sarebbe una probabile data di pubblicazione per il bando Inps 2024 per diplomati. Ecco quando dovrebbe uscire.

Concorso Inps 2024: il bando che prevede l’assunzione di 585 contratti a tempo indeterminato di area B , per tutti i diplomati, uscirà a breve entro al fine di questa primavera.

Il tanto atteso bando sarebbe dovuto uscire nei primi mesi del 2024 ma purtroppo, ancora ad oggi non si ha traccia. L’attesa inizia a pesare su tutti coloro che aspettano con trepidazione, considerando che queste assunzioni INPS erano già previste lo scorso anno ma sono slittate. A tal proposito non è da escludere che il bando possa uscire entro Giugno 2024.

Concorso Inps 2024: data di uscita del bando

Al momento non è uscita nessuna comunicazione ufficiale che indichi la data precisa o il periodo di pubblicazione del bando per il concorso Inps 2024 per diplomati. Uno dei bandi più attesi tra i concorsi Inps.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Si spera che possa uscire a metà anno, quindi tra maggio e giugno 2024, quindi entro il primo semestre del 2024. In caso contrario ci si dovrà aspettare un ulteriore slittamento della procedura concorsuale, magari al prossimo anno. Molto probabilmente si sta attendo fino a quando non verrà definita una nuova programmazione delle assunzioni per bandire il concorso. Infatti, in un incontro con i sindacati di settore tenutosi il 29 Aprile, l’INPS ha reso noto che sono in corso interlocuzioni con il MEF per stimare nuovi ingressi di personale nei ruoli di vigilanza presso l’Istituto.

Concorso Inps 2024: i requisiti di accesso

Per presentare domanda per il concorso Inps 2024 per diplomati è necessario essere in possesso di diversi requisiti, la cui carenza determina l’esclusione dal bando. Come già anticipato, un requisito fondamentale sarà quello di possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Invece, per chi, invece, è in possesso di una laurea, avrà diritto ad un punteggio superiore, in quanto detentori di un titolo universitario. Inoltre non sono previsti vincoli di età, bisogna solo essere maggiorenni.

Concorso Inps 2024: come fare domanda

La domanda dovrà essere presentata online tramite la piattaforma inPa. Per poter accedere, è necessario il possesso di SPID, CIE o CNS. Bisognerà avere, inoltre, un indirizzo email PEC personale. Si avranno notizie certe, solo dopo la pubblicazione del bando.

Le prove d’esame

Le prove d’esame saranno svolte tramite iter informatizzato e potranno svolgersi in sedi decentrate e non a Roma come unica sede. Secondo le informazioni giunte finora, sarà necessario affrontare una prova scritta. Le materie saranno note all’uscita del bando. Successivamente alla prova scritta bisognerà sicuramente sostenere anche un’altra prova orale che verterà sulle stesse materie. Una particolare attenzione si dovrà porre anche per conoscenze di lingua inglese e padronanza delle abilità informatiche.