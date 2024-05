Concorsi Sicilia, assunzioni in ospedali e Asp: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: nuove opportunità di lavoro nelle principali città del territorio siciliano: ecco i bandi ancora attivi.

Concorsi Sicilia: importanti novità e opportunità di lavoro a Messina, Palermo e Ragusa. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Concorsi Sicilia: Policlinico di Messina

Il Policlinico di Messina ha indetto un concorso per assistenti amministrativi diplomati. La selezione pubblica prevede la copertura di 10 posti di lavoro mediante assunzioni a tempo indeterminato. Possono partecipare al concorso per diplomati dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” (Policlinico) di Messina i candidati in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici, ovvero:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

idoneità psico-fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso la Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale;

Per partecipare alla selezione è inoltre richiesto il Diploma di scuola superiore di secondo grado. I candidati saranno selezionati sulla base della valutazione dei titoli e di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un test a risposta multipla o aperta.

La prova pratica consisterà nell’esecuzione di tecniche specifiche o redazione di atti connessi al profilo a concorso.

La prova orale verterà sugli argomenti connessi al profilo a concorso e sulla verifica della conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

La domanda di partecipazione al concorso per amministrativi diplomati indetto dal Policlinico di Messina deve essere presentata tramite procedura telematica, entro il 14 giugno 2024, con annesso pagamento di tassa concorsuale pari a € 10,00.

Concorsi Sicilia: Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo

l’Azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di sette posti di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Si ricorda che, il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione a tale bando, sarà entro e non oltre il 26 Maggio 2024.

Concorsi Sicilia: ASP Ragusa

In esecuzione della delibera n. 537 dell’8 marzo 2024 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantacinque posti di dirigente medico delle seguenti discipline:

quattro posti – Chirurgia generale;

sei posti – Ortopedia e traumatologia;

un posto – Chirurgia vascolare;

due posti – Geriatria;

un posto – Otorinolaringoiatria;

cinque posti – Urologia;

venti posti – Medicina d’emergenza ed urgenza (ex MCAU);

un posto – Radioterapia;

due posti – Malattie infettive;

ventidue posti – Anestesia e rianimazione;

un posto – Medicina trasfusionale;

un posto – Genetica medica;

un posto – Neuropsichiatria infantile;

due posti – Farmacologia e tossicologia clinica;

quattro posti – Igiene alimenti e della nutrizione;

un posto – Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;

cinque posti – Organizzazione servizi sanitari di base;

sei posti – Psichiatria.

Si ricorda, infine, che il termine ultimo della presentazione delle domande scadrà il prossimo 2 giugno 2024.