Graduatorie GPS 2024, quando aprono: le possibili date

Graduatorie GPS 2024 quando aprono: ipotesi e nessuna certezza per i nuovi aggiornamenti dei posti riservati alle supplenze.

Graduatorie GPS 2024: ipotizzata la possibile data d’apertura delle istanze per l’aggiornamento delle graduatorie GPS, mancano però le certezze che faranno seguito alla conferma da parte del Ministero. Le ipotesi riguardano anche ulteriori novità rispetto all’ultima bozza dell’Ordinanza Ministeriale finalizzata a regolare le nuove le graduatorie provinciali per le supplenze valide per il biennio scolastico 2024-2026.

Graduatorie GPS 2024: quando aprono, le possibilità

Lo scorso 15 maggio si è tenuto un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali di settore per un confronto politico sull’aggiornamento delle graduatorie GPS, aggiornamento che di certo si svolgerà in primavera 2024. Sulle possibili date per l’avvio delle procedure e l’apertura delle domande è stata avanzata quella di lunedì 20 maggio, non ancora confermata. Nel caso in cui il 2o maggio sia il giorno definitivo il testo dell’Ordinanza sarà basato sulla seconda bozza presentata ad Aprile, che tra le novità assolute comprendeva la possibilità di coprire incarichi di supplenza per gli aspiranti con titolo estero inseriti con riserva in graduatoria.

Graduatorie GPS 2024: cosa sono e a chi interessano

Le graduatorie GPS sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato al personale docente nelle istituzioni scolastiche statali (posto comune e di sostegno) e al personale educativo con validità biennale. L’ultimo aggiornamento risale a due anni fa, quello di quest’anno servirà formare la graduatoria valida per gli anni scolastici 2024/2025 2025/2026. In sintesi i posti sono rivolti:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

Per i posti comuni a docenti già in possesso della specifica abilitazione; studenti iscritti al terzo, quarto o al quinto anno di scienze della formazione che abbino assolto ad un determinato numero di CFU; soggetti in possesso dei titoli previsti dalla classe di concorso.

a docenti già in possesso della specifica abilitazione; studenti iscritti al terzo, quarto o al quinto anno di scienze della formazione che abbino assolto ad un determinato numero di CFU; soggetti in possesso dei titoli previsti dalla classe di concorso. Per il sostegno è richiesto invece lo specifico titolo si specializzazione o per gli aspiranti a tale titolo è richiesta ma maturazione di tre annualità di esperienza di insegnamento.

è richiesto invece lo specifico titolo si specializzazione o per gli aspiranti a tale titolo è richiesta ma maturazione di tre annualità di esperienza di insegnamento. Per il personale educativo il bando è rivolto a chi è in possesso del titolo di abilitazione ottenuto tramite concorso; a soggetti già inseriti nella fascia per il personale educativo o in possesso di abilitazione per la scuola primaria; aspiranti in possesso anche solo di una Laurea prevista dal bando di concorso.

Graduatorie GPS 2024: come si aggiornano le graduatorie?

L’aggiornamento delle graduatorie avviene tramite l’apposito bando per soli titoli per l’inserimento nelle graduatorie di I e II grado, emanato con ordinanza ministeriale. È dunque necessario attendere la pubblicazione del bando riguardante il 2024. La procedura sarà telematica, ma si aspettano altri aggiornamenti. L’aggiornamento prevedrà diverse fasi: dopo la presentazione della domanda si procederà alla valutazione dei titoli, all’attribuzione delle supplenze, infine alla convalida e alla verifica da parte della scuola.