Graduatorie ATA terza fascia 2024: la data della nuova apertura

Nuova data di apertura per le graduatorie ATA terza fascia 2024. Di seguito le nuove date e i termini di scadenza per presentarla.

Le domande per l’aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia 2024 potrebbero aprirsi il 27 maggio. Questa informazione è stata comunicata durante un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e i sindacati della scuola.

Al momento si tratta solo di una probabile data per l’apertura delle istanze, il tutto dev’essere confermato dal Ministero. È una tempistica verosimile, dato che il lancio del concorso ATA terza fascia 2024 è programmato entro maggio e il CSPI ha già discusso la Bozza del Decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ATA terza fascia.

Inoltre, si ricorda che una volta aperte le istanze, ci saranno solo 30 giorni di tempo per presentare la domanda per le graduatorie di terza fascia del personale ATA.

Graduatorie ATA terza fascia: requisiti

Il titolo di studio minimo necessario è il diploma di qualifica professionale triennale, oppure serve un diploma o una laurea. Di conseguenza una licenza media non può essere sufficiente per accedere al bando e non rientra tra i requisiti di accesso. I profili professionali richiesti sono:

Collaboratore scolastico

Operatore scolastico con attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali

con attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali Assistente amministrativo

Operatore dei servizi agrari

Assistente tecnico

Cuoco

Guardarobiere

Infermiere

Graduatorie ATA terza fascia 2024: domanda

Le domande ATA terza fascia per il concorso 2024 dovranno essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma web del Ministero raggiungibile dal portale POLIS. Inoltre, per compilare la domanda telematica occorre essere in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS e IDAS.

L’alternativa sarebbe possedere un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’Istruzione con l’abilitazione specifica al servizio Istanze on Line (POLIS).

Graduatorie ATA terza fascia 2024: le nuove tempistiche

L’unica cosa certa è la chiusura delle domande prima dell’estate e quindi si avrebbe tutto il tempo necessario per predisporre le nuove graduatorie ATA III fascia, valide per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico. Inoltre si ricorda che è già in corso l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, le cui istanze vanno presentate entro il 30 Maggio.