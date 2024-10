Stage Unicef 2024: gli stage Unicef 2024 offrono l’occasione ideale per acquisire esperienza nel campo dei diritti dell’infanzia e dello sviluppo. I tirocini coprono diverse aree funzionali e si svolgono in sedi prestigiose come New York, Ginevra, Pechino e Amman, con alcune posizioni disponibili in modalità remota. L’UNICEF cerca di attrarre studenti universitari, laureati recenti e professionisti in formazione che desiderino approfondire la propria esperienza in ambiti quali comunicazione, advocacy, gestione della qualità, tutela dell’infanzia, data governance, e molto altro.

Posizioni di stage Unicef 2024

Tra i tirocini Unicef 2024 disponibili vi sono profili di grande rilievo, che spaziano dall’advocacy alla gestione dei social media, dalla governance dei dati alla tutela dei diritti dei minori. Ecco un elenco delle principali posizioni di tirocinio:

Advocacy e partnership presso la sezione Global Education Cluster (GEC);

Social Media – Ufficio del direttore, GCA;

Data governance per la sezione politica sociale;

Tutela dell’infanzia;

HIV/AIDS – Benessere dei giovani e popolazioni chiave;

Gestione della conoscenza (adolescenti e giovani);

Comunicazione (gestione della qualità del servizio);

Partnership risk management (SARPO);

Garanzia della qualità (gestione della qualità del servizio);

Volontariato non retribuito presso il dipartimento di comunicazione.

Modalità di lavoro e durata

Ogni stage Unicef 2024 ha una durata variabile, generalmente da un minimo di 3 mesi fino a un massimo di 6 mesi. La maggior parte delle posizioni è on-site, ma alcune offrono la flessibilità di un’esperienza da remoto o ibrida, con possibilità di prolungamento in base alle necessità del progetto e alle performance del tirocinante.

Gli stage Unicef 2024 si terranno in diverse sedi internazionali, tra cui Svizzera, Stati Uniti, Cina, Giordania, Ungheria e Oman. Tuttavia, per alcune posizioni è prevista anche l’opzione di lavoro da remoto.

Requisiti per partecipare agli stage Unicef 2024

Per candidarsi i candidati devono:

Essere iscritti a un corso di laurea (triennale o magistrale)

(triennale o magistrale) Oppure aver conseguito il titolo di laurea negli ultimi due anni ;

; Dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese. A seconda della posizione, potrebbero essere richieste ulteriori competenze linguistiche o conoscenze tecniche specifiche.

In generale, l’Unicef valorizza candidati con buone capacità analitiche, comunicative, di ricerca e che abbiano esperienza o interesse nelle aree specifiche del tirocinio.

Il processo di selezione degli stage Unicef 2024 può variare a seconda della posizione, ma in genere include una revisione iniziale delle candidature, seguita da un’intervista e, talvolta, una prova scritta o pratica. Gli uffici risorse umane dell’Unicef contatteranno i candidati selezionati per l’intervista e la fase successiva della selezione.

Come fare domanda

Per candidarsi a un Stage Unicef 2024, visita il sito ufficiale dell’Unicef nella sezione “Opportunità di lavoro”, seleziona la posizione di tuo interesse e segui le istruzioni specifiche.

È consigliabile presentare un curriculum vitae aggiornato, una lettera di motivazione e, se richiesto, eventuali certificati accademici. Assicurati di rispettare le scadenze indicate per la candidatura, poiché le cadenze possono variare da posizione a posizione. Le scadenze attuali per gli stage 2024 vanno dal 31 ottobre al 12 novembre 2024.