Concorso Banca d’Italia 2024: requisiti e come candidarsi

Concorso Banca d'Italia 2024: come candidarsi? Di seguito un'utile guida per chiunque sia interessato a partecipare.

Concorso Banca d’Italia 2024: l’istituto di credito ha pubblicato un bando di concorso per esperti con competenze in data science. Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Concorso Banca d’Italia 2024: le figure richieste

La selezione pubblica è volta a coprire 10 posti di lavoro mediante contratto a tempo indeterminato. Le reclute, esperte in data science, si occuperanno di utilizzo e gestione di big data, di applicare tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale a supporto dei processi decisionali. Inoltre, se scelti, i candidati potranno contribuire a promuovere l’utilizzo di tecnologie avanzate

Si fa presente che i vincitori saranno assegnati, in prevalenza, agli uffici dell’amministrazione centrale di Roma.

I requisiti

Come riportato dal bando, i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti, a parte quelli generali. Per poter inviare la propria domanda di partecipazione, dunque, è necessario avere una laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:

data science e gestione dell’innovazione (LM-Data);

tecniche e metodi per la società dell’informazione (100S/LM-91);

modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50S/LM-44);

ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27);

ingegneria informatica (35S/LM-32);

ingegneria gestionale (34S/LM-31);

ingegneria dell’automazione (29S/LM-25);

ingegneria elettronica (32S/LM-29);

informatica (23S/LM-18);

sicurezza informatica (LM-66);

matematica (45S/LM-40);

fisica (20S/LM-17);

scienze statistiche (LM-82);

statistica economica, finanziaria e attuariale (91S);

scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83);

finanza (19S/LM-16);

altra laurea equiparata a uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Concorso Banca d’Italia 2024: come candidarsi

Per candidarsi al concorso Banca d’Italia 2024 è necessario presentare la domanda entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 14 giugno 2024, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia all’indirizzo www.bancaditalia.it.

Si fa presente, come riportato dal bando, che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I nominativi degli ammessi alla prova scritta verranno resi disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, almeno 15 giorni prima della data prevista per la prova.