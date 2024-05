Lavoro Sicilia, IKEA ed Eurospin assumono: le figure richieste

Lavoro Sicilia: sono numerose le offerte di lavoro sull'Isola. Di seguito i dettagli per chi è alla ricerca di un impiego.

Lavoro Sicilia: IKEA assume a Milazzo

IKEA è alla ricerca di consulenti di arredo da poter impiegare presso il punto vendita di Milazzo. Per candidarsi è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Avere un background formativo in Interior Design, Architettura o similari ;

; Avere la passione per l’home furnishing;

Avere un approccio customer-oriented consolidato;

Avere uno spiccato problem solving;

Avere una buona conoscenza della lingua inglese per poter utilizzare al meglio i sistemi informatici e di progettazione.

I candidati si occuperanno di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni di interior design. L’azienda offre un contratto di 6 mesi, part time ed un onboarding strutturato con 2 mesi di formazione nello store di Catania.

Lavoro Catania: l’offerta IKEA

IKEA cerca personale anche per il punto vendita di Catania. L’azienda specializzata nel settore dell’arredamento vuole infatti assumere persone da inserire in squadra con contratti part time a tempo determinato della durata iniziale di 6 mesi. In particolare, ci sono posizioni aperte nei seguenti reparti:

Area Logistica (smistamento merce e preparazione ordini);

Area Sales (Progettazione di ambienti e vendita);

Area Food (Bar, Ristorante, Bistro, Bottega Svedese);

Area Servizio Clienti/Casse (payment e servizi post-vendita).

Lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin Sicilia S.p.A., Società del Gruppo Eurospin, è alla ricerca per la propria sede di Catania, di un capo settore carne Sicilia occidentale. La risorsa, a cui sarà affidata la supervisione di un certo numero di punti vendita, si occuperà nelle specifico di:

Effettuare sopralluoghi giornalieri nei sui P.V. dell’area assegnata con l’obiettivo di mantenere gli standard;

Supportare il gestore nello sviluppo delle politiche commerciali;

Presidiare la corretta esposizione dei piani promozionali nonché quella dei prezzi;

Monitorare eventuali rotture di stock;

Gestire la comunicazione con i colleghi degli acquisti e con i gestori esterni;

Requisito fondamentale è avere una laurea o un diploma ad indirizzo tecnico o economico, ma anche avere esperienza pregressa nell’ambito di macelleria, capacità analitica e di organizzazione del lavoro.