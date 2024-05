Lavoro Catania: Lidl, Tecnomat e Primark assumono

Lavoro Catania, tre grandi aziende dell'Isola assumono: Primark, Tecnomat e Lidl cercano nuovi dipendenti. Tutti i dettagli in merito.

Lavoro Catania: Lidl, Primark e Tecnomat sono attivamente alla ricerca di nuovi dipendenti a Catania e provincia. Se sei in cerca di lavoro a Catania, queste aziende rappresentano un’opportunità interessante per entrare a far parte di realtà dinamiche e in crescita. Vediamo insieme tutti i dettagli sulle posizioni aperte.

Lavoro Catania: Lidl assume

La prima posizione aperta è per un addetto vendite Part-time 8 Ore Domenicali, ecco i dettagli:

Tipo di contratto: Part-time;

Giornata lavorativa: Domenica;

Luogo: Punto Vendita, Via Felice Fontana, 36, 95122 Catania (CT);

Requisiti: Diploma di maturità, spiccato orientamento al cliente, attitudine al lavoro di squadra, affidabilità e flessibilità, approccio Multitasking.

L’offerta prevede un contratto di lavoro part-time (8 ore domenicali) con inquadramento al Quinto Livello ed interessanti benefit previsti dal sistema di welfare aziendale, tra cui buoni spesa annuali e l’adesione a una piattaforma di scontistiche e convenzioni aziendali.

L’altra posizione aperta è per il programma “Graduate Program Generazione Talenti flusso merci” della durata di 12 mesi e diviso in 4 fasi.

Posizione: gestione autonoma di un progetto con il supporto di un Tutor e dei Manager;

Requisiti: Neolaureato o prossimo alla laurea con mentalità manageriale con esperienza lavorativa durante il percorso di studi, spirito di iniziativa, capacità di analisi e problem solving, abilità di lavorare in team e responsabilità, conoscenza fluente di Inglese e/o Tedesco (preferenziale), competenze nel pacchetto Office, in particolare Excel;

Contratto: Full-time, 12 mesi, Terzo Livello (CCNL Confcommercio);

Retribuzione: RAL a partire da 25.775€;

Benefit: Buoni spesa annuali, piattaforma di sconti e convenzioni aziendali;

Ambiente di lavoro: Dinamico, inclusivo, certificato Top Employer;

Formazione: Completa e strutturata, con supporto continuo di un Training Manager;

Carriera: Possibilità di job rotation e sviluppo professionale tramite Talent Management.

Tecnomat: lavoro Catania

Anche Tecnomat assume, posizione aperta come addetti alla logistica.

Mansioni: Gestione della merce in entrata e uscita, controllo qualitativo e quantitativo, mantenimento dell’ordine, sicurezza e difesa del patrimonio, organizzazione dei flussi tra logistica e vendita, coordinamento con reparti e casse;

Requisiti: diploma di scuola superiore, capacità di ascolto, spirito di squadra, responsabilità, orientamento ai risultati, dinamismo e concretezza;

Esperienze: anche brevi in vendita/logistica/cassa o a contatto con il pubblico;

Offerta: Contratto a tempo determinato.

Offerta lavoro: Primark assume

Primark offre una posizione come Store Manager a Catania, ecco più dettagli:

Contratto: Full-time, Indeterminato;

Team: Circa 300 collaboratori, gruppo manageriale di almeno 20 colleghi;

Responsabilità: Guidare, formare e sviluppare il team manageriale, monitorare le opportunità commerciali e analizzare le performance, gestire lo stock e il budget degli ordini;

Requisiti: Esperienza manageriale nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel Retail/GDO, esperienza nella gestione e sviluppo di un team manageriale, dinamico e proattivo, disponibilità a lavorare nei punti vendita del Sud Italia;

Inquadramento: Livello Quadro del CCNL Commercio – Distribuzione e Servizi;

Benefit: Contributo affitto fino a € 1.500 lordi mensili per 18 mesi, rimborso spese di trasferimento.