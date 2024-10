Il concorso vigili del fuoco è stato aperto per ricoprire 1239 posti vacanti in diverse sedi di tutta Italia. Il ruolo da esercitare è quello di Capo Squadra, figura di fondamentale importanza e responsabilità all’interno del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

I posti sono ripartiti nel modo seguente:

n. 1193 posti da Capo Squadra Generico:

n. 27 posti da Capo Squadra radioriparatore;

n. 19 posti da Capo Squadra AIB (Antincendio Boschivo)

Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie e le modalità per partecipare alla selezione, entro il 12 novembre 2024.

Concorso vigili del fuoco: requisiti richiesti

I requisiti richiesti per partecipare al concorso sono i seguenti:

possesso della qualifica di Vigile Coordinatore entro il 31 dicembre 2023 per l’accesso ai posti di Capo Squadra generico e radioriparatore, o di Vigile Coordinatore AIB per l’accesso ai posti di Capo Squadra AIB;

essere esenti da sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni;

essere esenti da sentenze irrevocabili di condanna per delitto non colposo, né essere stato sottoposto a misure di prevenzione.

Concorso vigili del fuoco: l’iter selettivo

La selezione prevede la valutazione dei titoli di studio e formazione del candidato dell’anzianità di servizio effettivo. In seguito a tale valutazione sarà redatta una graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale, obbligatorio ed essenziale per acquisire le competenze necessarie per il ruolo.

Il corso prevede un esame finale a risposta multipla sulle materie trattate. La graduatoria finale del concorso sarà basata sul punteggio dell’esame finale e il candidato sarà considerato idoneo con un punteggio non inferiore a 60/100.

Concorso vigili del fuoco: come presentare la domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite portale SPID o CIE, mediante accesso alla sezione dedicata “Concorso interno”, riportando anche l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La domanda deve essere presentata entro il 12 novembre 2024.

La graduatoria finale e future comunicazioni saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dei Vigili del Fuoco, mentre per avere ulteriori novità riguardo al concorso, chiedere consigli e scambiare informazioni è stato creato un gruppo Telegram dedicato.