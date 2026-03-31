Concorso Ministero Economia: pubblicato un nuovo bando di selezione per l’assunzione di 15 unità di personale a tempo pieno e determinato, della durata di tre anni e con possibilità di rinnovo. Il concorso è finalizzato al potenziamento della “Cabina di regia per il mercato dei capitali” con sede a Roma. Si tratta di un’opportunità strategica rivolta sia a profili con diploma che a candidati laureati in ambito giuridico.

Concorso Ministero Economia: profili ricercati e posti disponibili

Il concorso Ministero Economia 2026 prevede la suddivisione dei posti in tre diverse aree professionali:

5 Specialisti Giuridici (Area Elevate Professionalità): profilo EP.GIUR-AMM.CAB.

5 Funzionari Giuridici (Area Funzionari): profilo FUNZ.GIUR-AMM.CAB.

5 Assistenti Amministrativi (Area Assistenti): profilo ASS. AMM-ECO.CAB.

Concorso Ministero Economia: requisiti di ammissione

Oltre ai classici requisiti generali per la Pubblica Amministrazione (cittadinanza, maggiore età, idoneità fisica), il bando specifica titoli di studio differenti in base al profilo:

Specialisti Giuridici

Funzionari Giuridici

Laurea Magistrale in Giurisprudenza/Scienze Giuridiche oppure Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14).

Assistenti Amministrativi

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi diploma di maturità che permetta l’accesso all’università).

Concorso Ministero Economia: come si svolge la selezione

L’iter del concorso Ministero Economia è strutturato per valutare competenze tecniche e attitudinali attraverso le seguenti fasi:

Prova Preselettiva (eventuale): se le domande superano di 10 volte i posti messi a bando, si terrà un test digitale di 60 quesiti a risposta multipla (60 minuti) su materie d’esame e soft skills. Prova Orale: un colloquio interdisciplinare sulle materie specifiche (Diritto Costituzionale, UE, Amministrativo, Commerciale, Contabilità di Stato e Mercati Finanziari). In questa sede si accerteranno anche la conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature informatiche. Valutazione dei Titoli: effettuata solo dopo il superamento della prova orale.

Materie d’esame principali

I candidati dovranno prepararsi su un programma che include, con diversi livelli di approfondimento:

Diritto Amministrativo e Costituzionale.

Diritto dell’Unione Europea.

Diritto degli Intermediari e dei Mercati Finanziari.

Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici.

Codice di comportamento e ordinamento del MEF.

Scadenza e modalità di invio domanda

La domanda di partecipazione al concorso Ministero Economia deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale inPA.

Termine ultimo: 14 aprile 2026.

Requisiti digitali: È necessario il possesso di credenziali SPID/CIE/CNS e di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Per restare aggiornati su altri concorso e opportunità lavorative consultare la sezione Lavoro, stage ed opportunità su LiveUniCT.