Concorso ATA 24 mesi: come funziona e i requisiti richiesti

Concorso ATA 24 mesi 2024: ecco come funziona la graduatoria ATA di prima fascia e coloro che possono partecipare e cosa bisogna presentare.

Concorso ATA 24 mesi: nel 2024 sarà bandito il nuovo concorso. Gli USR devono pubblicare i bandi entro il 9 maggio e poi le domande si potranno presentare dal 10 al 30 maggio. Si tratta, sostanzialmente, della procedura concorsuale per l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. È rivolta a chi ha maturato 24 mesi di servizio e viene bandita su base regionale.

Il concorso ATA 24 mesi è una selezione pubblica per soli titoli (non sono previste prove d’esame), che consente di entrare in graduatoria ATA prima fascia oppure, per chi è già inserito, di aggiornare il proprio punteggio (o i titoli di preferenza e/o di riserva) per i ruoli provinciali del personale ATA. Le graduatorie ATA prima fascia sono utilizzate dalle scuole per assegnare incarichi di supplenza annuali, quindi a termine (assunzioni a tempo determinato). Inoltre, chi entra in graduatoria permanente può essere chiamato per assunzioni in ruolo.

Concorso Ata 2024: i ruoli richiesti

Quali ruoli si possono svolgere? Il nuovo contratto scuola ha introdotto una nuova classificazione dei profili professionali del personale ATA. Queste regole saranno in vigore da Maggio 2024.

Dunque i bandi ATA 24 mesi 2024 saranno rivolti, con ogni probabilità, ai nuovi profili professionali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, che sono stati riorganizzati nel nuovo CCNL scuola.

I requisiti richiesti

Per l’accesso ai concorsi per ATA 24 mesi occorre possedere i seguenti requisiti generali:

essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre;

oppure essere inseriti nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, oppure essere inseriti nella graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre;

in qualità di personale ATA a tempo determinato statale della scuola nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre; oppure o negli elenchi provinciali per le supplenze, nella medesima provincia e nel medesimo profilo cui si concorre, oppure per il conferimento delle supplenze temporanee nella medesima provincia e medesimo profilo per cui concorre; anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi), il limite minimo è precisamente 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi;

(24 mesi), il limite minimo è precisamente 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo per il quale si concorre (diploma, qualifica professionale o laurea in linea con i titoli di studio richiesti in base al profilo).

Coloro che intendono aggiornare il punteggio o i titoli di preferenza e/o di riserva, devono essere già inseriti nella graduatoria permanente costituita nella provincia e per il profilo professionale per cui concorrono

Concorso Ata 24 mesi: ecco come fare la domanda

Le domande devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle IStanze del MIM (ex MIUR). La prossima finestra temporale per l’invio della domanda verrà aperte nella primavera 2024. Per utilizzare il servizio web per le Istanze Online del Ministero dell’istruzione occorre disporre delle credenziali SPID o CIE, ed essere abilitati.