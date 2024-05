Lavoro Sicilia: posizioni aperte da Leroy Merlin, Eurospin e Maisons du Monde

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin, Eurospin e Maisons du Monde cercano personale per le sedi siciliane. Ecco i dettagli.

Lavoro Sicilia: ecco le nuove posizioni disponibili per chi è in cerca di un impiego. Di seguito le figure e i requisiti richiesti da Leroy Merlin, Eurospin e Maisons du Monde per i loro punti di vendita.

Lavoro Sicilia: Leroy Merlin

L’azienda francese è alla ricerca di un venditore esperto capace:

di instaurare un rapporto di fiducia con la clientela e di guidarla durante la fase di acquisto;

promovuore online prodotti e servizi che Leroy Merlin offre.

Per candidarsi a questa posizione è necessario possedere:

Advertisements Sfrutta i vantaggi di TEMU destinati agli studenti universitari per ottenere un pacchetto buono di 💰100€. Clicca sul link

un diploma o una laurea;

esperienza pregressa con la clientela e ottime capacità relazionali e comunicative.

Per il posto di progettista mondo giardino e spazi esterni è richiesto:

avere competenze nella progettazione di impianti di illuminazione e irrigazione, piantumazione e design degli arredi interni;

essere titolari di partita IVA, iscritti all’albo/ordine professionali ingegneri, architetti e geometri e ad una gestione previdenziale. Il contratto non prevede una collaborazione esclusiva con Leroy Merlin.

Si cercano anche artigiani professionisti da impiegare nella società edile che collabora con Leroy Merlin, Arky. Nello specifico sono aperte le posizioni dedicate a:

imprese edili per progetti di ristrutturazione;

falegnami per montaggio porte da interno, porte blindate e serramenti, idraulici per installazione di caldaie, scaldabagni, stufe, climatizzatori, box doccia e sanitari e montatori di mobili da bagno e tende da sole.

Per candidarsi si deve essere in possesso di un certificato d’iscrizione aggiornato alla Camera di Commercio e il DURC (documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile).

Infine sono disponibili anche posizioni per:

artigiani professionisti che si occupino di montare casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole

che si occupino di montare casette da giardino, gazebi, mobili da bagno e tende da sole giardinieri per piantumazione (es. semenze) e posa impianto di irrigazione.

Per candidarsi è richiesto certificato d’iscrizione aggiornato alla Camera di Commercio e il DURC (documento che attesta la regolarità INPS, INAIL e cassa edile) e Assicurazione: RCT – Responsabilità Civile verso terzi o RCO – Responsabilità Civile Prestatori Opera. Le candidature possono essere presentate nella sezione Lavora con Noi del sito di Leroy Merlin.

Eurospin assume

Per il nuovo punto vendita di Melilli, Eurospin cerca un addetto alla vendita che si occupi: di assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali e la pulizia del punto di vendita.

Si richiedono:

flessibilità e capacità di adattamento e capacità comunicative e relazioni,

disponibilità a lavorare nei giorni festivi,

residenza in zone limitrofe

essere in possesso di patente di guida.

È preferibile aver maturato esperienza nel settore, anche se verranno valutate anche candidature di profili senza esperienza. Il contratto previsto è un part time di 20 ore settimanali. La candidatura va presentata sul sito di annunci di lavoro Indeed.

Lavoro Sicilia: Maisons du Monde

Maisons du Monde cerca un venditore polivalente che si occupi di fidelizzare i clienti, massimizzare le vendite e gestire i pagamenti nel negozio fisico e online. È richiesta esperienza nel settore del retail, spirito di adattamento e capacità di lavorare in squadra. La candidatura va presentata sul sito Indeed per poter lavorare presso il punto vendita di Palermo.