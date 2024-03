Aggiornamento Graduatorie ATA 2024: le ultime novità

Graduatorie ATA 2024: le liste di graduatoria ATA di terza fascia avranno una validità di tre anni, atteso nuovo aggiornamento per il 2027.

Grazie alla modifica del Milleproroghe, che prevede l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia nel 2024, si sta ora considerando la modifica dei requisiti di accesso come stabilito nel CCNL 2019-21. Per ottenere una comprensione chiara dei requisiti, sarà necessario attendere la pubblicazione del bando, ma nel frattempo è possibile prendere visione delle ultime novità apportate dall’approvazione del nuovo CCNL.

Graduatorie ATA 2024: le novità

Come riportato dal testo del CCNL, è possibile analizzare una serie di importantissime di novità inerenti le Graduatorie ATA 2024.

Innanzitutto, sarà obbligatorio possedere una certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale per poter accedere. Coloro che non ne sono in possesso, avranno un anno di tempo per ottenerla. La certificazione digitale sarà un requisito per tutti i profili ad eccezione del collaboratore scolastico. Un’altra importante novità riguarda l’introduzione della figura dell’operatore scolastico. Al momento non è chiaro se questa figura sarà attiva già dall’aggiornamento del 2024 o se verrà introdotta solo per i trasferimenti tra diverse aree nei prossimi mesi.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Graduatorie ATA 2024: i requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione secondo il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sono i seguenti:

Per l’ Assistente Amministrativo : è richiesto il diploma di scuola superiore e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è richiesto il diploma di scuola superiore e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per l’ Assistente Tecnico : è necessario possedere il diploma di scuola superiore nel settore professionale pertinente e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è necessario possedere il diploma di scuola superiore nel settore professionale pertinente e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per il Cuoco : è richiesto il diploma di scuola superiore con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione nel settore cucina e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è richiesto il diploma di scuola superiore con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione nel settore cucina e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per il Guardarobiere : è richiesto il diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola superiore nel settore “Sistema moda” e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è richiesto il diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola superiore nel settore “Sistema moda” e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per l’ Infermiere : è richiesta la laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo riconosciuto per l’esercizio della professione infermieristica, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è richiesta la laurea in scienze infermieristiche o un altro titolo riconosciuto per l’esercizio della professione infermieristica, oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per l’ Operatore Scolastico : è richiesto l’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o un diploma triennale professionale, con promozione alla classe IV, insieme alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

: è richiesto l’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali o un diploma triennale professionale, con promozione alla classe IV, insieme alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali. Per l’ Operatore dei Servizi Agrari : è richiesto l’attestato di qualifica professionale di operatore in vari settori agricoli e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

: è richiesto l’attestato di qualifica professionale di operatore in vari settori agricoli e la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Per il Collaboratore Scolastico: è richiesto un diploma triennale professionale, con promozione alla classe IV, insieme alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze minime necessarie.

Secondo le informazioni riportate, i periodi in cui dovrebbe avvenire l’aggiornamento delle graduatorie sono i seguenti: