Concorsi scuola 2024: le ultime novità sui bandi

Concorsi scuola 2024 novità: ecco tre dei più importanti concorsi scolastici aggiornati per il 2024, destinati ai docenti, insieme alle relative date e alle informazioni cruciali sui prossimi bandi in arrivo. Nuovi aggiornamenti e chiarezza anche riguardo ai concorsi imminenti e a tutte le selezioni attualmente in corso.

Concorso docenti scuola secondaria (straordinario-ter)

Il concorso, che prevede l’occupazione di 29.000 cattedre, è finalizzato all’ammissione in ruolo dei docenti precari che hanno almeno 3 anni di servizio. Specifichiamo però che le prove scritte del concorso si sono recentemente concluse il 19 marzo 2024.

Sia nel concorso per docenti di scuola d’infanzia e primaria che in quello per docenti di scuola secondaria, è previsto un colloquio che include la simulazione di una lezione e, per alcune classi di concorso, anche una prova pratica.

Si attende quindi le novità per la prova orale, che a breve saranno pubblicate da ogni USR. Gli Uffici Scolastici Regionali stanno quindi procedendo con la pubblicazione degli avvisi per l’estrazione della lettera che determinerà l’ordine di convocazione per lo svolgimento della prova orale. Per restare aggiornati si rimanda al sito ufficiale dell’USR.

Concorso ordinario per docenti di scuola infanzia e primaria